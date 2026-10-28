Le couperet est tombé la semaine dernière, avec la visite d'un nouveau repreneur. D'après les syndicats, elle aurait eu lieu à la demande du géant Stellantis, le client qui pèse le plus lourd dans la production du site. Sans retour à leur demande de plan de relance, les salariés ont d'abord débrayé, c'est-à-dire cessé le travail pour une courte durée. Bosch France dément d'ailleurs que Stellantis soit à l'origine de cette visite. Selon l'entreprise, le candidat avait simplement besoin de revenir sur place avant de retravailler son projet de relance.