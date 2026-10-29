Trente ans plus tard, la « folie Pokémon » continue de battre son plein, mais tous les jeux de la franchise ne connaissent pas le même succès. Pokémon Unite s’apprête à tirer sa révérence en 2027, après plusieurs années de combats en équipe sur mobile et Nintendo Switch.
La licence Pokémon a beau fêter ses 30 ans en 2026, elle n’a clairement pas l’intention de ralentir. Entre les cartes à collectionner qui s’arrachent et les fans prêts à patienter des heures pour obtenir leur précieux sésame, l’engouement reste intact. Pourtant, du côté de Pokémon Unite, le compte à rebours est bel et bien lancé.
Pokémon Unite prépare son dernier combat
Lancé en 2021, Pokémon Unite proposait une formule différente des jeux Pokémon traditionnels, avec un MOBA (pour Multiplayer Online Battle Arena) dans lequel deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour marquer un maximum de points, en incarnant leurs créatures favorites. Accessible sur Nintendo Switch et sur smartphones, le titre entendait séduire aussi bien les amateurs de Pokémon que les adeptes de combats compétitifs.
Mais l’aventure a désormais une date de fin. Comme le rapporte notamment Kotaku, les serveurs du jeu fermeront leurs portes le 23 mars 2027. Une échéance qui laisse encore un peu de temps aux joueurs pour profiter de leurs dernières parties, mais qui marque la fin programmée de ce spin-off qui dépassait les 70 millions de téléchargements un peu avant son premier anniversaire, en avril 2022.
Comme souvent dans ce genre de cas, la fermeture ne se fera pas du jour au lendemain. Les achats de gemmes Aeos (la monnaie virtuelle du jeu) ont déjà été arrêtés dans certaines régions, tandis que les joueurs peuvent continuer à accéder au titre pendant la période qui précède sa disparition.
La folie Pokémon, elle, ne connaît pas la crise
La disparition de Pokémon Unite ne signifie évidemment pas que les monstres de poche ont perdu leur pouvoir d’attraction… Bien au contraire ! La licence continue de faire parler d’elle, et souvent bien au-delà des consoles et des smartphones.
La preuve avec ce phénomène pour le moins insolite, puisqu’à l’occasion des 30 ans de Pokémon, un service propose… de louer une personne chargée de faire la queue à votre place ! Une initiative révélatrice de l’engouement suscité par certains événements et produits dérivés, comme nous l’évoquions récemment dans Clubic.
Entre les jeux principaux, les cartes à collectionner et les innombrables produits dérivés, Pokémon dispose d’un univers suffisamment vaste pour continuer à mobiliser ses fans.
Pour ce qui est de Pokémon Unite, il rejoindra bientôt la liste des expériences vidéoludiques de la franchise qui n’auront pas survécu à l’épreuve du temps.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
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