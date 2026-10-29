Entre les jeux principaux, les cartes à collectionner et les innombrables produits dérivés, Pokémon dispose d’un univers suffisamment vaste pour continuer à mobiliser ses fans.

Pour ce qui est de Pokémon Unite, il rejoindra bientôt la liste des expériences vidéoludiques de la franchise qui n’auront pas survécu à l’épreuve du temps.