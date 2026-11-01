Pour les amateurs de jeux vidéo, son nom évoque immédiatement des souvenirs mémorables. On lui doit notamment les bandes-son électrisantes de Streets of Rage sur Mega Drive, dont les sonorités électroniques ont largement contribué à forger l’identité de la série de SEGA.

Mais sa carrière ne s’arrête pas là : The Revenge of Shinobi, ActRaiser, Ys ou encore le récent (et très réussi) Earthion comptent également parmi ses œuvres marquantes.