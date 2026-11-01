Les 21 et 22 novembre 2026, le Japan Game Fest revient à Lyon pour une deuxième édition toujours placée sous le signe du retrogaming. Avec la présence exceptionnelle de Yuzo Koshiro, compositeur mythique de Streets of Rage, et un concert programmé le samedi soir, l’événement promet de faire vibrer les nostalgiques comme les passionnés de jeu vidéo japonais.
Après une première édition très réussie fin 2025, le Japan Game Fest remet le couvert. Comme l’an dernier, direction la salle de la Ficelle, dans le 4e arrondissement de Lyon, pour deux journées consacrées aux consoles et aux jeux japonais des années 1980, 1990 et 2000. Et cette année, l’affiche a de quoi faire tourner quelques têtes.
Yuzo Koshiro, une légende à Lyon
C’est incontestablement l’événement de cette deuxième édition : Yuzo Koshiro sera présent à Lyon, avec un concert exceptionnel le samedi 21 novembre au soir. Une venue d’autant plus remarquable que le compositeur japonais n’était plus venu en France depuis plus de huit ans.
Pour les amateurs de jeux vidéo, son nom évoque immédiatement des souvenirs mémorables. On lui doit notamment les bandes-son électrisantes de Streets of Rage sur Mega Drive, dont les sonorités électroniques ont largement contribué à forger l’identité de la série de SEGA.
Mais sa carrière ne s’arrête pas là : The Revenge of Shinobi, ActRaiser, Ys ou encore le récent (et très réussi) Earthion comptent également parmi ses œuvres marquantes.
Autant dire que retrouver cet artiste sur scène, dans un concert annoncé de 19 h à 21 h, constitue une occasion rare (voire historique) de célébrer une autre facette de l’histoire du jeu vidéo, celle de ses musiques, capables de rester en tête plusieurs décennies après avoir éteint la console.
700 m² de consoles et de souvenirs
Le Japan Game Fest 2 ne se résume évidemment pas à son invité vedette. Les visiteurs pourront explorer quelque 700 m² de consoles et de bornes d’arcade, avec des machines parfois rares, issues notamment des catalogues Nintendo, SEGA, SNK, Capcom et NEC.
Au programme également, plusieurs activités pour prolonger le plaisir, avec des spécialistes comme Geek Hill Zone 13, Gemba Games et FFVIMan pour réparer et optimiser les consoles rétro, tandis que des tournois permettront de s’affronter sur des jeux de combat Capcom et SNK, Dragon Ball Sparking ! ZERO ou, encore, l’infatigable PES.
Comme lors de l’édition précédente, une brocante dédiée au retrogaming réunira des vendeurs spécialisés, et permettra de dénicher quelques pépites et/ou retrouver cette console qui manque encore à notre collection.
Yuzo Koshiro participera également à des rencontres avec le public tout au long du week-end, avec notamment des questions/réponses, ainsi qu'une séance de dédicaces. Préparez votre exemplaire de Streets of Rage !
Après Marcus, une nouvelle édition à ne pas manquer
L’an dernier, le Japan Game Festival nous avait offert de belles rencontres, dont un entretien avec Marcus, figure incontournable de Game One et de Level One.
L’événement avait surtout rappelé ce qui fait le charme du retrogaming, avec ce plaisir de (re)jouer, de partager ses souvenirs, sans oublier de faire découvrir ces machines aux nouvelles générations.
Le rendez-vous est fixé les samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026, de 10h à 18h, à la salle de la Ficelle, au 65 boulevard des Canuts, à Lyon. Les billets sont proposés à partir de 15 euros la journée. Il est fortement recommandé de réserver à l’avance, les entrées pouvant être suspendues si la salle atteint sa capacité maximale.