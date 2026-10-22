Pour justifier la procédure, des responsables de la Commission rappellent que Booking.com a reconnu en juin 2024 une hausse de 500 à 900 % des arnaques au voyage sur 18 mois. Aux Pays-Bas, plus de 1 000 signalements ont été déposés début 2026, pour 82 000 euros de préjudice, soit dix fois plus qu’un an plus tôt. Booking.com prend déjà des mesures, mais la Commission juge l’évaluation des risques insuffisante. Elle attend un retrait rapide des annonces signalées, un contrôle des licences et une révision de l’accueil des propriétaires. La plateforme dit coopérer pleinement. Bruxelles va poursuivre l’enquête avec de nouvelles demandes d’informations, des entretiens ou des inspections. Elle peut aussi imposer des mesures provisoires, rendre une décision de non-conformité ou accepter des engagements de Booking.com.