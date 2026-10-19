C'est une nouvelle intéressante qui vient de nous être apprise par le média sud-coréen Seoul Economic Daily, et dont Reuters se fait l'écho. En effet, d'après ce dernier, Samsung va faire appel au procédé en 3 nanomètres développé par TSMC.

Ce dernier va être utilisé pour produire les puces de base des composants mémoires HBM de dernière génération qui sont destinées à NVIDIA - la NVHBM (NVIDIA High Bandwidth Memory). Une architecture de mémoire conçue par NVIDIA et qui offre des gains de performance importants par rapport au HBM4e.