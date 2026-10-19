Les AirPods savent suivre les mouvements de votre tête. Avec BipBop, ce sont désormais ceux de votre main qui comptent : ces applications gratuites transforment un écouteur Apple en Wiimote pour 30 mini-jeux d'arcade sur Mac.
Le suivi des mouvements intégré aux AirPods sert habituellement à adapter l'audio spatial aux déplacements de la tête. BipBop exploite cette même technologie pour un usage nettement plus ludique : piloter des jeux vidéo avec un écouteur tenu à la main. Développé comme un projet indépendant, ce petit logiciel gratuit propose une collection de 30 jeux d'arcade accessibles depuis une seule application.
- Une collection de 30 mini-jeux
- Visée pilotée par un AirPod
- Jeu sans compte ni connexion
Un AirPod en guise de Wiimote, 30 jeux pour en profiter
BipBop reprend un principe popularisé par la Wiimote de Nintendo : utiliser les mouvements d'un objet tenu en main pour contrôler ce qui se passe à l'écran. Ici, pas besoin de télécommande dédiée. Un AirPod compatible avec le suivi de la tête fait l'affaire, à condition de le connecter à un Mac et de désactiver la détection automatique des oreilles.
Une fois l'écouteur calibré, ses mouvements permettent notamment de déplacer un viseur dans les jeux de tir. Pour déclencher une action, BipBop propose deux méthodes : produire un petit bruit près du microphone de l'AirPod ou utiliser une pression directement sur l'écouteur. Cette seconde commande est encore expérimentale, tandis que la première peut réagir à des bruits parasites. Pas forcément l'idéal pour établir un record dans une pièce bruyante.
Le catalogue reprend les grands classiques des salles d'arcade, avec des parties conçues pour être courtes. Duck Hunt propose de tirer sur des canards, tandis que Bowling, Darts et Mini Golf s'intéressent à la précision du geste. On trouve également du tennis, du ski, des courses automobiles, des jeux de plateforme et quelques casse-têtes. Les 30 titres sont inclus dans le téléchargement, sans achats supplémentaires.
Une expérience gratuite, mais réservée aux Mac récents
BipBop fonctionne sur les Mac équipés d'une puce Apple Silicon M1 ou ultérieure, sous macOS 14 minimum. Il faut également posséder des AirPods compatibles avec le suivi des mouvements de la tête. Les machines Intel, Windows et les appareils iOS ne sont pas pris en charge par cette version.
L'application ne demande ni création de compte, ni abonnement, ni connexion Internet pour jouer. Les meilleurs scores, la progression et les parties interrompues sont enregistrés localement. Selon les indications du projet, les données audio utilisées pour détecter les commandes sont analysées en mémoire, sans enregistrement ni transmission.
Attention toutefois à son statut : BipBop est actuellement distribué en version expérimentale 0.8.3, sans certification notariale d'Apple. macOS peut donc bloquer son ouverture initiale, et mieux vaut s'assurer de la provenance du programme avant d'autoriser son exécution.
L'idée d'exploiter les AirPods comme contrôleurs n'est pas totalement nouvelle. En octobre 2025, RidePods utilisait déjà les mouvements de tête pour piloter une moto sur iPhone. BipBop pousse le concept plus loin en proposant un écouteur à tenir en main et une trentaine de jeux aux mécaniques variées. Reste à voir si la précision et la latence des commandes permettent réellement d'en profiter dans la durée.
En attendant, voilà au moins une utilisation des AirPods qu'Apple n'avait probablement pas prévue.
- Une collection de 30 mini-jeux
- Visée pilotée par un AirPod
- Jeu sans compte ni connexion