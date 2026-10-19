Un AirPod en guise de Wiimote, 30 jeux pour en profiter

BipBop reprend un principe popularisé par la Wiimote de Nintendo : utiliser les mouvements d'un objet tenu en main pour contrôler ce qui se passe à l'écran. Ici, pas besoin de télécommande dédiée. Un AirPod compatible avec le suivi de la tête fait l'affaire, à condition de le connecter à un Mac et de désactiver la détection automatique des oreilles.

Une fois l'écouteur calibré, ses mouvements permettent notamment de déplacer un viseur dans les jeux de tir. Pour déclencher une action, BipBop propose deux méthodes : produire un petit bruit près du microphone de l'AirPod ou utiliser une pression directement sur l'écouteur. Cette seconde commande est encore expérimentale, tandis que la première peut réagir à des bruits parasites. Pas forcément l'idéal pour établir un record dans une pièce bruyante.

Le catalogue reprend les grands classiques des salles d'arcade, avec des parties conçues pour être courtes. Duck Hunt propose de tirer sur des canards, tandis que Bowling, Darts et Mini Golf s'intéressent à la précision du geste. On trouve également du tennis, du ski, des courses automobiles, des jeux de plateforme et quelques casse-têtes. Les 30 titres sont inclus dans le téléchargement, sans achats supplémentaires.