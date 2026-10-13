Lorsqu’un appareil se connecte à un VPN, il doit s’assurer qu’il communique avec le bon serveur et établir avec lui une clé secrète pour chiffrer les échanges. Ces deux opérations reposent sur des procédés cryptographiques qui pourraient être compromis par les futurs ordinateurs quantiques.

Pour protéger l’échange des clés, Surfshark utilisait déjà ML-KEM, un algorithme conçu pour empêcher le déchiffrement ultérieur du trafic intercepté aujourd’hui, même à l’aide d’un ordinateur quantique suffisamment puissant.

Mais sécuriser cet échange ne protège pas automatiquement contre l’usurpation d’identité du serveur. Un attaquant capable de se faire passer pour un serveur de Surfshark pourrait alors chercher à intercepter les communications. Pour répondre à ce risque, Surfshark intègre désormais ML-DSA, un algorithme de signature numérique qui permet à l’application de vérifier l’authenticité du serveur auquel elle se connecte.

Les deux technologies, normalisées par le NIST en août 2024, reposent sur des méthodes mathématiques considérées comme résistantes aux attaques quantiques. ML-KEM protège l’établissement des clés, tandis que ML-DSA vise à empêcher la falsification des signatures utilisées pour authentifier le serveur. Surfshark estime ainsi avoir couvert les deux principales faiblesses cryptographiques de WireGuard face à la menace quantique.