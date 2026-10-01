Apple présente un objectif précis : tirer d’un même spectacle un enregistrement en audio 3D, un mix prêt à être diffusé et une vidéo multicaméra. La marque estime que l’infrastructure technique atteint le niveau d’une tournée en aréna, dans un lieu limité à 600 spectateurs. Les concerts sont aussi retransmis en direct dans le monde entier, ce qui permet de les suivre sans être à Londres. Reste à savoir sous quelle forme ces captations seront disponibles ensuite, et si le son spatial sera restitué à distance.