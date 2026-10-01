Apple a inauguré le 28 septembre à Londres l'Apple Music Hall, une salle de concert de 600 places équipée pour le son spatial.
Cette salle de concert de 600 places, installée dans l'ancienne centrale de Battersea et ouverte par Elton John, a une double fonction : accueillir du public et permettre aux artistes de repartir avec plusieurs versions enregistrées de leur prestation, en son 3D comme en vidéo multicaméra.
Quarante-huit enceintes pour entourer le public de son spatial
L’Apple Music Hall occupe une partie de Battersea Power Station, l’ancienne centrale électrique où se trouve le siège londonien de l’entreprise. Son système de diffusion comprend 48 enceintes disposées autour du public. Apple entend ainsi faire entendre le son spatial pendant le concert, et pas seulement dans son enregistrement.
La scène, large d'environ 11,5 mètres, peut être installée face au public ou au centre de la salle. Un choix cohérent avec une diffusion qui entoure les spectateurs. Le son spatial n'est toutefois pas systématique : il dépend du choix de l'artiste de jouer dans ce format. Quant au rendu selon la place occupée, il faudra écouter la salle pour en juger.
Une seule prestation, trois productions possibles
L’équipement de captation va plus loin qu’une installation de concert ordinaire. Le câblage accepte des appareils d’enregistrement utilisés pour la diffusion professionnelle ainsi que des iPhone, avec des connexions prévues pour « 16 caméras ou plus ». Les images arrivent dans une régie conçue pour la salle, qui s'appuie aussi sur deux studios d'enregistrement et de mixage dédiés.
Apple présente un objectif précis : tirer d’un même spectacle un enregistrement en audio 3D, un mix prêt à être diffusé et une vidéo multicaméra. La marque estime que l’infrastructure technique atteint le niveau d’une tournée en aréna, dans un lieu limité à 600 spectateurs. Les concerts sont aussi retransmis en direct dans le monde entier, ce qui permet de les suivre sans être à Londres. Reste à savoir sous quelle forme ces captations seront disponibles ensuite, et si le son spatial sera restitué à distance.
Elton John en ouverture, d’autres artistes au programme
Aucun tarif n’est indiqué dans les éléments disponibles. Pour le public, la jauge de 600 places promet une expérience différente de celle d’une grande salle ; elle limite aussi, mécaniquement, le nombre de personnes pouvant assister à chaque représentation. L’équipement de captation pourrait donner une seconde vie à ces concerts, à condition que les enregistrements soient effectivement diffusés.
Apple dispose désormais d’une scène pensée pour produire ses propres captations en son spatial. Le bénéfice pour les auditeurs dépendra moins des 48 enceintes installées à Battersea que des concerts auxquels ils auront réellement accès.