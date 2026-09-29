Les signalements s’accumulent autour du service de streaming musical ce mardi après-midi. Pour les utilisateurs touchés, les contenus déjà téléchargés peuvent offrir une solution de secours.
Spotify laisse une partie de ses utilisateurs sans musique ce 29 septembre 2026. Peu après 16 heures, Downdetector relevait un pic de plus de 3 500 signalements avec un compteur en forte hausse. Si votre application refuse de fonctionner, vous êtes donc loin d’être seul.
Des erreurs et des difficultés de connexion
Les plaintes concernent notamment l’application et l’accès au compte. Certains utilisateurs rencontrent un message indiquant qu’un problème est survenu et les invitant à réessayer. La cause des perturbations et le délai de rétablissement restent à préciser.
Le mode hors connexion peut sauver votre playlist
Vous pouvez commencer par fermer puis relancer l’application. Si elle reste accessible, les abonnés Premium peuvent essayer le mode hors connexion pour écouter leurs albums et playlists déjà téléchargés. Les utilisateurs gratuits disposent de cette possibilité pour les podcasts enregistrés au préalable.
Évitez en revanche de désinstaller Spotify dans la précipitation : l’opération supprime les téléchargements, qu’il faudra ensuite récupérer. Autant préserver cette solution de secours pendant la panne.