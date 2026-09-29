Vous pouvez commencer par fermer puis relancer l’application. Si elle reste accessible, les abonnés Premium peuvent essayer le mode hors connexion pour écouter leurs albums et playlists déjà téléchargés. Les utilisateurs gratuits disposent de cette possibilité pour les podcasts enregistrés au préalable.

Évitez en revanche de désinstaller Spotify dans la précipitation : l’opération supprime les téléchargements, qu’il faudra ensuite récupérer. Autant préserver cette solution de secours pendant la panne.