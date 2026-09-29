La Sacem et Deezer annoncent Sacem Play, un service de diffusion musicale pour les commerces indépendants. Il porte la marque de la Sacem et repose sur la technologie de Deezer. Son lancement progressif est prévu d'ici le début de l'année 2027.
Diffuser de la musique dans un magasin doit rester simple pour le commerçant. La Sacem et Deezer s'associent pour cela, en mêlant gestion des droits d'auteur et technologie de streaming.
La Sacem en vitrine, Deezer en coulisses
Sacem Play s'articule donc sur la technologie et le catalogue Deezer et affiche donc la mention "Play by Deezer". Le service prévoit un parcours d'activation et de test, afin de faciliter la prise en main. Deezer annonce également aider les commerçants à mettre en place des ambiances adaptées à chaque lieu.
Sacem Play rejoint la gamme professionnelle de Deezer. Deezer for Professionals reste la référence pour les environnements multi-zones, où plusieurs espaces d'un même lieu peuvent diffuser de la musique. De son côté, Sacem Play vise plutôt les commerces indépendants, avec une offre plus simple.
Deezer reste une application de streaming musical complète pour écouter de la musique et des podcasts sur différents appareils. Son catalogue musical étendu, ses recommandations personnalisées et son système de téléchargement répondent aux usages quotidiens. La version gratuite permet de découvrir le service tandis que l’offre premium améliore sensiblement la qualité d’écoute et le confort d’utilisation. Grâce à ses options audio, à son interface claire et à sa gestion optimisée du streaming en ligne, Deezer constitue une solution fiable pour profiter de chansons et de contenus musicaux à tout moment.
La Sacem utilisera en parallèle les outils de Deezer pour repérer la musique 100% générée par IA. Nous rapportions en janvier dernier que la Sacem avait adopté cette technologie après des tests concluants. Deezer la commercialise sous licence avec un taux de détection annoncé de 99,8% sur les modèles connus de Suno ou Udio.
Reste la question des données. La Sacem aura accès aux données de diffusion de Sacem Play, donc aux informations sur les morceaux joués en boutique. Elle veut s'en servir pour répartir plus précisément les droits d'auteur aux créateurs. Les deux partenaires visent un cadre clair et rémunérateur pour les créateurs et les ayants droit. Ils défendent une rémunération plus équitable et rappellent leur collaboration sur le modèle Artist Centric. Le communiqué ne précise ni la nature de ces données ni leur mode de collecte.