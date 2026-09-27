Difficile évidemment de parler de Gordini sans évoquer le fameux « Bleu de France » et les deux bandes blanches, bien présentes ici, et apposées un peu partout sur la carrosserie. Elle va même jusqu’à s’introduire à l’intérieur de l’habitacle en se prolongeant sur la casquette du tableau de bord, passant alors du blanc au bleu.