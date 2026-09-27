Pour le plus grand bonheur des fans, Renault ressuscite l’une de ses sportives les plus emblématiques sous la forme d’un étonnant coupé électrique. La R8 Gordini Concept mélange références aux années 60 et recettes de design bien contemporaines.
Dans l’automobile, certains noms suffisent à faire accélérer le cœur des fans, même plusieurs décennies après leur disparition, et celui de Gordini en fait clairement partie. Renault vient justement de lui offrir une nouvelle vie avec cette étonnante R8 Gordini Concept qui troque le petit moteur thermique de l’époque contre une mécanique électrique de 270 chevaux.
La R8 Gordini revient… mais elle a changé de siècle
Lancée en 1964, la Renault 8 Gordini avait marqué son époque en proposant une sportive relativement accessible, dotée d’un moteur arrière et de roues arrière motrices. Avec ses 95 ch et son comportement exigeant, la « Gorde » était devenue une véritable école de pilotage, notamment pour toute une génération de pilotes comme Jean Ragnotti.
Plus de 60 ans plus tard, Renault conserve cette idée de propulsion, sauf qu’il n’est évidemment plus question ici de carburateur ni de moteur thermique, puisque le concept embarque une motorisation électrique de 270 ch (entraînant les roues arrière donc).
Le changement est radical, mais l’esprit reste immédiatement identifiable. La carrosserie adopte une silhouette de coupé deux places, longue de 4,12 mètres, large de 1,88 m et haute de seulement 1,27 m. Les roues de 19" à l’avant et 20" à l’arrière renforcent encore son allure de petite sportive prête à bondir.
Du bleu, des bandes blanches et beaucoup de clins d’œil
Difficile évidemment de parler de Gordini sans évoquer le fameux « Bleu de France » et les deux bandes blanches, bien présentes ici, et apposées un peu partout sur la carrosserie. Elle va même jusqu’à s’introduire à l’intérieur de l’habitacle en se prolongeant sur la casquette du tableau de bord, passant alors du blanc au bleu.
La face avant reprend notamment les optiques rondes caractéristiques, avec pas moins de six projecteurs, tandis que les passages de roue rectangulaires, les rétroviseurs en forme d’obus et plusieurs éléments de carrosserie rendent hommage à la R8 de 1964.
A bord, aluminium brossé, alcantara, sièges baquets et autres cadrans ronds numériques se chargent de recréer une ambiance sportive, sans pour autant tomber dans le simple exercice de rétro-design.
Un concept, malheureusement pas une future Renault de série
C’est probablement LE détail qui risque de décevoir les amateurs. Non, cette R8 Gordini électrique n’est pas destinée à être commercialisée. Il s’agit d’un exemplaire unique, imaginé comme un exercice de style autour du patrimoine de Renault.
Le concept aura néanmoins droit à une large exposition, puisqu’après sa première présentation au défilé Renault ce 24 septembre, il sera visible sur le stand du constructeur au Mondial de l’Auto de Paris, du 12 au 18 octobre 2026.