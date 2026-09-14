En temps normal, Android contrôle le trafic émis par les applications avant de l’acheminer dans le tunnel VPN ou de le bloquer si le tunnel n’est pas disponible. Le système embarque aussi une fonction liée au NAT-T, qui permet de préserver l’association établie par le routeur lorsqu’un appareil communique avec Internet derrière une adresse IP publique partagée. Pour cela, Android envoie à intervalles réguliers un petit paquet UDP sur le port 4500, appelé keep-alive, et peut déléguer cette tâche à la puce Wi-Fi afin d’économiser les ressources du système.

Or, une application peut demander à Android d’envoyer ces paquets vers un serveur qu’elle contrôle. Si le système en confie l’émission à la puce Wi-Fi, ils ne repassent plus par les contrôles logiciels qui imposent normalement le VPN ou interrompent la connexion en son absence. Ils quittent alors le smartphone hors du tunnel et révèlent au serveur distant son adresse IP réelle.

Armin Šupuk a confirmé la fuite sur un Pixel 8 Pro sur Android 16, connecté en Wi-Fi. Malgré le VPN permanent et l’activation du kill switch au niveau du système, il a pu capturer sur le réseau les paquets émis toutes les dix secondes depuis l’adresse réelle du smartphone. Des essais menés sur des appareils Samsung et Nothing ont également confirmé que la même fonction pouvait emprunter le chemin matériel en cause, ce qui tend à écarter un défaut propre à un modèle ou constructeur, et pointe plutôt vers Android.