Bonne nouvelle pour les petits curieux : Google vient d’ouvrir sur le Play Store un programme bêta pour son application Google Drive.
Google Drive pour Android dispose enfin d’un programme bêta
Jusqu’à aujourd’hui, il n’était pas possible pour les utilisateurs friands de tests de jeter un œil aux fonctions en cours de développement de Google Drive. Contrairement aux services Maps ou encore YouTube, le stockage en ligne ne disposait pas de programme bêta public. C’est désormais chose faite.
Un panel de volontaires peut depuis quelques heures s’inscrire pour tester les fonctionnalités expérimentales du service. Google pourra ainsi recueillir des retours et surtout repérer d’éventuels bugs avant de déployer plus largement ses avancées.
Rejoindre la bêta ne garantit cependant pas que vous aurez accès à toutes les fonctions ni que vous aurez, plus tard, accès à toutes les nouveautés. Certaines fonctions peuvent rester au stade de test et d’autres prendront leur temps avant de devenir définitives.
Comment tester les nouveautés de Google Drive en avant-première ?
Pour s’inscrire à la bêta de Google Drive, il vous suffit de saisir votre smartphone et d’ouvrir la fiche du service sur le Play Store. Vous trouverez en dessous de la section « Assistance pour l'application » un encadré intitulé « Essayer la version bêta ». Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Rejoindre » > « Participer » et à patienter quelques minutes. Il est, bien sûr, possible de quitter le programme à tout moment pour revenir à la version stable.
- mood15 Go d'espace gratuit
- upload5 To en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Avant de vous lancer, notez que le nombre de participants est limité : pas d’inquiétude, donc, si vous n’accédez pas tout de suite au programme, une place peut se libérer plus tard. Une fois devenu testeur, vous pourrez transmettre votre avis via l’onglet « Bêta » de votre profil Play Store, disponible dans la section « Gérer les applications et l’appareil ». Vos données d’usage seront notamment collectées et partagées avec les équipes de Google pour améliorer le produit.