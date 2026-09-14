Pour s’inscrire à la bêta de Google Drive, il vous suffit de saisir votre smartphone et d’ouvrir la fiche du service sur le Play Store. Vous trouverez en dessous de la section « Assistance pour l'application » un encadré intitulé « Essayer la version bêta ». Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Rejoindre » > « Participer » et à patienter quelques minutes. Il est, bien sûr, possible de quitter le programme à tout moment pour revenir à la version stable.