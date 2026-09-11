Disponible sur Chrome, PriceMice fonctionne pour l’instant uniquement avec Booking.com. Une fois l’extension installée, vous effectuez vos recherches comme d’habitude, puis pouvez comparer le prix d’une même chambre depuis plusieurs pays. Si vous trouvez un tarif inférieur dans l’un d’eux, vous pouvez alors vous connecter à un serveur VPN dans le pays concerné avant de finaliser votre réservation sur la plateforme.

PriceMice compare les montants finaux, taxes et frais compris. Les écarts ne dépendent toutefois pas uniquement de votre localisation : taux de change, taxes locales ou tests de prix menés par la plateforme peuvent aussi faire varier la facture.

NordVPN n’est pas le premier fournisseur de VPN à explorer ce terrain. Surfshark s’est déjà associé à RatePunk, une extension qui compare elle aussi les prix des hôtels selon votre localisation. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser l’extension indépendamment du VPN du fournisseur concerné. Pour réserver au tarif repéré, vous pouvez ensuite passer par n’importe quel VPN proposant un serveur dans le pays correspondant.