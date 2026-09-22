Avec sa nouvelle génération d’écouteurs, Anker entend répondre à certaines attentes parfois difficiles à concilier. Profiter d’un son agréable sans s’isoler du monde, ou au contraire retrouver un véritable cocon de silence sans sacrifier la qualité des appels. Deux philosophies, mais pour cela une même technologie : la puce AI Thus.
Il est (très) loin le temps où l’on se moquait des premiers écouteurs sans fil. Au fil des années, ces derniers sont devenus des compagnons indispensables de notre quotidien, mais leurs usages restent très différents d’un utilisateur à l’autre.
Certains veulent pouvoir courir, pédaler ou simplement travailler tout en gardant une oreille attentive à leur environnement. D’autres au contraire recherchent avant tout une réduction de bruit efficace dans les transports, avec des conversations téléphoniques suffisamment claires pour éviter de répéter trois fois la même phrase… Et c’est précisément sur ces deux terrains qu’Anker positionne ses nouveaux AeroClip 2 et Liberty Buds 2. À noter qu'à l’occasion de l’IFA 2026, Soundcore a confirmé sa fusion avec Anker. Les nouveaux produits arboreront donc désormais le logo Anker, et non plus celui de Soundcore.
AeroClip 2 : pour des oreilles libres (sans sacrifier les conversations)
Le principal intérêt des nouveaux écouteurs AeroClip 2 tient évidemment à leur conception open-ear. Ici, pas question de venir obturer le conduit auditif, avec des écouteurs qui viennent se positionner autour de l’oreille, avec un design GoldenFit pensé pour assurer un maintien stable et confortable tout au long de la journée.
Une approche particulièrement intéressante pour les utilisateurs nomades. En promenade, à vélo, pendant une séance de sport, entendre ce qui se passe autour de soi reste essentiel. Les bruits de circulation, une personne qui vous interpelle ou simplement l’environnement sonore ne disparaissent pas derrière une quelconque barrière acoustique.
Mais ce choix ne signifie pas pour autant faire une croix sur les appels. Pour cela, Anker mise sur sa puce AI Thus, associée ici à six capteurs, pour améliorer la captation et le traitement de la voix. L’objectif est ici de permettre à votre interlocuteur de vous entendre clairement, même lorsque l’environnement n’est pas parfaitement silencieux.
Avec leur poids contenu et leur format open-ear, les nouveaux AeroClip 2 se veulent plus polyvalents que jamais. Musique, podcasts, appels, sport ou simple écoute au quotidien, on peut désormais profiter d’une seule paire d’écouteurs pour accompagner toutes ces situations, sans avoir à choisir entre confort, qualité d’écoute et conscience de son environnement.
Liberty Buds 2 : quand l’ANC veut aussi savoir téléphoner
La philosophie change avec les Liberty Buds 2. Ces nouveaux écouteurs true wireless avec réduction active du bruit s’attaquent à un autre problème bien connu. En effet, dans le segment milieu de gamme, l’ANC et la qualité des appels font rarement aussi bon ménage qu’annoncé.
On peut souvent obtenir un silence convaincant dans le train ou le métro, mais constater également que son interlocuteur entend finalement davantage les annonces de la gare que sa propre voix. À l’inverse, certains écouteurs privilégient la captation vocale au détriment d’une réduction de bruit réellement efficace.
Une fois de plus, Anker veut précisément éviter ce compromis avec sa puce AI Thus, accompagnée cette fois de huit capteurs. Le système doit permettre d’améliorer simultanément la réduction des bruits environnants et la restitution de la voix pendant les appels. Sur le papier, les Liberty Buds 2 cherchent donc à faire aussi bien dans le silence que dans la conversation.
Le tout, toujours dans un format particulièrement compact, avec des écouteurs de seulement 4,5 grammes. Une caractéristique qui participe à leur confort, mais surtout à leur positionnement, puisqu’à 129,99 €, les Liberty Buds 2 viennent se placer dans un segment où les constructeurs multiplient les références depuis quelques années, sans toujours parvenir à proposer une expérience aussi équilibrée.
Deux usages, mais une même idée : laisser la technologie travailler en arrière-plan
Au fond, les AeroClip 2 et les Liberty Buds 2 répondent à deux besoins presque opposés. Les premiers misent sur l’ouverture et la conscience de l’environnement, tandis que les seconds cherchent au contraire à créer une bulle acoustique grâce à leur ANC. À chacun ses écouteurs donc.
Pour autant, leur philosophie commune réside dans le fait qu’il ne devrait pas être nécessaire de réfléchir à la manière dont on porte ses écouteurs, à la façon dont son interlocuteur va nous entendre ou encore à la quantité de bruit qui va parvenir jusqu’à nos oreilles.
Deux propositions différentes, mais avec cette même volonté de faire de la qualité des appels, du confort et de l’intelligence embarquée des éléments aussi importants que le simple rendu sonore.