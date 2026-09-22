Il est (très) loin le temps où l’on se moquait des premiers écouteurs sans fil. Au fil des années, ces derniers sont devenus des compagnons indispensables de notre quotidien, mais leurs usages restent très différents d’un utilisateur à l’autre.

Certains veulent pouvoir courir, pédaler ou simplement travailler tout en gardant une oreille attentive à leur environnement. D’autres au contraire recherchent avant tout une réduction de bruit efficace dans les transports, avec des conversations téléphoniques suffisamment claires pour éviter de répéter trois fois la même phrase… Et c’est précisément sur ces deux terrains qu’Anker positionne ses nouveaux AeroClip 2 et Liberty Buds 2. À noter qu'à l’occasion de l’IFA 2026, Soundcore a confirmé sa fusion avec Anker. Les nouveaux produits arboreront donc désormais le logo Anker, et non plus celui de Soundcore.