Réduction de bruit avancée, appels d’une clarté exceptionnelle et intelligence artificielle embarquée… Les Soundcore Liberty 5 Pro font forte impression !
Si vos écouteurs sont devenus une extension presque naturelle de vous-même, parce qu’ils vous accompagnent tout au long de la journée dans les appels, les visioconférences, les trajets ou les moments de concentration, il est naturel d’élever vos attentes et de rechercher ce qui se fait de mieux.
À ce niveau d’usage, on ne se contente pas d’une bonne qualité sonore. On veut une réduction de bruit efficace et maîtrisée, capable de s’adapter à chaque environnement sans dénaturer l’expérience. Et surtout, des écouteurs capables de capter la voix avec clarté, sans avoir à hausser le ton ni écourter un appel parce que le bruit ambiant prend le dessus.
C’est précisément avec ce degré d’exigence que promettent les Soundcore Liberty 5 Pro.
8 micros et une puce IA dédiée… Ça change tout !
Alors, comment les Soundcore Liberty 5 Pro parviennent-ils à se démarquer autant en matière de réduction de bruit ? La réponse tient en grande partie à une architecture audio particulièrement ambitieuse. Anker a en effet intégré un système composé de 8 microphones, capable de capter en temps réel aussi bien les sons ambiants que internes avec une grande précision.
Ces données sont ensuite traitées par une puce IA dédiée, qui analyse en continu l’environnement sonore afin d’ajuster la réduction de bruit de manière optimale. On obtient ainsi une expérience plus fine, plus réactive et surtout plus efficace.
Selon le constructeur, les performances de réduction de bruit sont ainsi doublées par rapport au modèle précédent. On ne parle donc pas d’une simple évolution incrémentale, mais d’un véritable saut générationnel, là où de nombreux produits se contentent aujourd’hui de perfectionnements à la marge.
Appels ultra clairs : ces écouteurs établissent un record !
C’est l’un des reproches les plus fréquemment adressés aux écouteurs modernes : la qualité des appels reste, trop souvent, décevante. Une voix étouffée, parfois artificielle, et lorsqu’il y a du bruit ambiant, la qualité se dégrade encore davantage. Pour celui qui écoute à l’autre bout de la ligne, l’expérience peut vite devenir éprouvante, presque insupportable. Avec un proche, on tolère encore ces imperfections. Mais dans un contexte professionnel, cela représente un véritable handicap.
Anker a visiblement pris ces critiques très au sérieux, et n’a pas fait dans la demi-mesure pour apporter une solution. Les Soundcore Liberty 5 Pro ont tout simplement établi le record du monde Guinness de clarté d’appel*. Autrement dit, si votre priorité est d’avoir des écouteurs capables de restituer votre voix avec précision et d’assurer des appels nets, même dans des environnements bruyants, les Soundcore Liberty 5 Pro représentent l’option la plus convaincante.
La puce ANKER Thus™ AI, combinée à un système de 10 capteurs, sert justement à dissocier la voix des bruits environnants, et ce, en temps réel. C’est un peu comme avoir une salle de réunion miniature que vous emportez partout, au bureau comme en déplacement. Vous pouvez parler à voix basse dans le métro sans que cela dégrade la qualité, votre interlocuteur reçoit un signal clair, stable et libéré des sons parasites. Même constat en extérieur, où le vent ou les discussions alentour sont atténués pour laisser votre voix au premier plan.
Une expérience sonore personnalisée
Et l’expérience ne s’arrête pas aux appels.
Ces écouteurs exploitent aussi leur puce IA pour proposer une écoute personnalisée. Avec le système HearID, un test auditif permet d’analyser votre sensibilité aux différentes fréquences, puis de construire un profil (EQ) sur mesure, adapté à votre audition. En parallèle, HearID se charge aussi de nettoyer le signal sonore pour peaufiner le rendu global.
Côté usage, une vingtaine de commandes vocales permettent d’interagir rapidement avec les écouteurs, sans passer systématiquement par le smartphone. Pratique pour ajuster le volume, changer de piste ou activer certaines fonctions à la volée. De surcroît, cette reconnaissance vocale fonctionne en local, sans téléphone appairé et sans mot-clé à répéter en boucle.
Pour couronner le tout, l’autonomie s’avère particulièrement généreuse, avec 6,5 heures d’écoute lorsque l'ANC est activée. Les écouteurs sont également certifiés IP55 et bénéficient d’une compatibilité Google Fast Pair ainsi que de la certification Made for iPhone.
C’est simple, les Liberty 5 Pro cochent toutes les cases : performance audio, intelligence embarquée, connectivité avancée… Et ils sont même compétitifs sur le plan tarifaire avec un ticket fixé à 179,99 €.
Liberty 5 Pro Max : des fonctions IA pensées pour la productivité
Avec les Liberty 5 Pro Max, Anker cible clairement les professionnels. Le boitier des écouteurs intègrent une IA capable de transcrire automatiquement les échanges, d’en extraire les points clés et de les structurer sous forme de notes directement exploitables. Pour ceux qui enchaînent les réunions tout au long de la journée, il s’agit d’un gain de temps significatif.
À cela s’ajoute un boîtier de recharge doté d’un écran tactile AMOLED de 1,78 pouce, qui apporte un contrôle direct des principales fonctions. Enfin, on apprécie la connexion multipoint qui permet de basculer entre trois appareils, la qualité sonore certifiée Hi-Res Audio compatible Dolby Atmos, ainsi que la présence d’une recharge sans fil. Enfin, la recharge permet d'obtenir 4h d'autonomie en seulement 5 minutes.
* Remarque : la série soundcore Liberty 5 Pro a été certifiée par le Guinness World Records en avril 2026 comme ayant obtenu le « meilleur score de qualité vocale (G-MOS) pour les écouteurs TWS (test objectif)