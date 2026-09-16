Châssis repensé, écran OLED, stylet, refroidissement optimisé, performances en hausse… Les nouveaux MSI Prestige 14 et 16 Flip AI+ veulent être aussi à l’aise au bureau qu’en déplacement, sans oublier un Prestige 13 à vocation ultra nomade avec moins de 900 grammes sur la balance.
Depuis quelques années déjà, sur le marché des PC portables professionnels, un bon ordinateur ne doit plus seulement savoir faire tourner Word, Excel ou quelques dizaines d’onglets Chrome sans broncher. Pour de nombreux utilisateurs, il doit aussi pouvoir retoucher une photo, monter une vidéo, travailler sur un projet graphique, prendre des notes au stylet et, pourquoi pas, lancer quelques jeux en fin de journée.
C’est précisément sur cette polyvalence que MSI positionne sa nouvelle gamme Prestige. Les Prestige 14 et 16 Flip AI+ adoptent notamment un nouveau châssis, tandis que le Prestige 13 AI+ joue la carte de l’ultraportabilité. Une famille pensée pour accompagner des usages très différents, mais sans jamais transformer le sac à dos en haltère.
Un châssis plus premium, pensé pour travailler partout
La première bonne surprise vient de la prise en main. Les Prestige 14 et 16 Flip AI+ misent sur un châssis en alliage d’aluminium qui inspire immédiatement confiance, avec une conception à la fois fine, légère et suffisamment robuste pour supporter les déplacements quotidiens.
Le Prestige 14 Flip AI+ affiche ainsi seulement 1,37 kg, tandis que le modèle 16” reste particulièrement raisonnable, malgré son écran XL, avec 1,66 kg. Deux formats qui conservent donc une vraie dimension nomade, malgré leur vocation professionnelle.
Et « Flip » n’est pas qu’une affaire de nom. Comme l’appellation le laisse suggérer, l’écran tactile peut être retourné pour transformer le PC en véritable tablette. Les charnières se montrent suffisamment fluides et rassurantes pour passer d’un mode à l’autre naturellement, tandis que le stylet MSI Nano Pen, logé directement sous le pavé tactile, accompagne comme il se doit cette expérience tactile.
Un stylet qui se montre particulièrement pertinent pour la prise de notes bien sûr, l’annotation de documents ou encore certains travaux graphiques. Sur OneNote, la reconnaissance d’écriture de Windows permet notamment de retrouver rapidement une expérience proche du papier, avec la possibilité d’utiliser différents outils et de désactiver la saisie tactile au doigt pendant l’utilisation du stylet.
Côté connectique, MSI n’a pas sacrifié l’essentiel sur l’autel de la finesse non, puisque deux ports USB-A, deux ports Thunderbolt 4 et une sortie HDMI 2.1 sont au programme. La connectivité n’est pas en reste, avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 qui complètent l’ensemble.
OLED, performances et refroidissement : la tournée du trio
Les deux modèles profitent également d’un écran OLED tactile, mais avec deux philosophies différentes. Le Prestige 16 Flip AI+ joue la carte du grand spectacle avec sa dalle 2,8K à 120 Hz, particulièrement adaptée aux contenus multimédias et à la création graphique.
Le modèle 14” adopte quant à lui une dalle OLED Full HD+, plus raisonnable, mais toujours aussi agréable au quotidien grâce aux contrastes et aux couleurs propres à cette technologie.
Pour les graphistes, photographes et créateurs, le grand modèle possède évidemment un avantage évident, avec sa diagonale qui offre davantage d’espace de travail, tout en conservant une excellente qualité d’affichage.
Mais la véritable nouveauté se trouve aussi sous le capot. Le Prestige 14 Flip AI+ testé avec son Intel Core Ultra X7 358H et son GPU intégré Intel Arc B390 affiche des progrès spectaculaires par rapport à la génération précédente. Sur Cinebench 2026, le gain en multicœur atteint près de 83 % face au Core Ultra 7 258V.
La partie graphique n’est pas en reste. Les résultats 3DMark rapprochent l’Arc B390 d’une RTX 4050 mobile dans certains scénarios, tandis que les technologies XeSS 3.0 et Multi Frame Generation peuvent sérieusement booster les performances en jeu. Les mesures ont notamment dépassé les 100 FPS de moyenne sur plusieurs titres, avec jusqu’à 139 FPS relevés sur Cyberpunk 2077 dans les conditions de test.
Le Prestige 16 Flip AI+ quant à lui, équipé d’un Core Ultra 9 386H et d’un Intel Arc Graphics, adopte une approche différente. Un surplus de confort pour la création et la productivité grâce à son grand écran, tout en conservant des performances graphiques intéressantes pour du jeu occasionnel.
Pour maintenir tout ce petit monde à bonne température, MSI a également revu son système thermique avec une nouvelle chambre à vapeur associée à deux ventilateurs. Une évolution qui porte ses fruits, car même fortement sollicités, les composants restent correctement maîtrisés et la ventilation conserve un niveau sonore plutôt discret.
De l’étudiant au graphiste : à chacun son Prestige
C’est probablement la plus grande force de cette génération : il n’existe pas vraiment un seul « utilisateur type » du Prestige.
Le Prestige 14 AI+ s’adresse avant tout à celles et ceux qui recherchent un ordinateur compact mais capable d’aller au-delà de la bureautique. Créateurs de contenu, étudiants en design, photographes, vidéastes ou professionnels amenés à travailler régulièrement en déplacement trouveront ici un compromis particulièrement intéressant entre performance, autonomie et mobilité.
Le Prestige 16 Flip AI+ vise davantage les utilisateurs qui privilégient l’espace de travail. Son écran OLED 2,8K 120 Hz et son processeur haut de gamme en font un compagnon naturel pour les graphistes, photographes et professionnels de la création qui veulent travailler confortablement sans passer systématiquement par un écran externe. Côté tarif, comptez 1 599,99 € chez FNAC, jusqu’à fin septembre.
Enfin, le Prestige 13 AI+ pousse encore plus loin la philosophie nomade avec un poids annoncé sous la barre des 900 grammes. Un choix logique pour les utilisateurs qui passent leur temps entre domicile, bureau, salle de réunion ou université et qui veulent avant tout oublier qu’ils transportent un PC. Et bonne nouvelle, puisque le petit laptop (sous Intel Core Ultra 7 355, 32 Go de RAM et SSD 1 To) bénéficie d’une remise de 15% chez FNAC, avec un prix ramené à 1 399,99 € pour la rentrée.
L’autonomie constitue d’ailleurs un autre argument important de cette génération, puisque dans leurs configurations de test, les Prestige 14 et 16 Flip AI+ revendiquent 13 heures de lecture vidéo en Full HD avec une luminosité à 50 %, le Wi-Fi et le Bluetooth activés et le profil Eco-Silent. De quoi envisager sereinement une journée de travail loin d’une prise électrique.
Au final, MSI réussit surtout à faire évoluer sa gamme Prestige sans la cantonner à un seul usage. Les nouveaux Prestige 14 et 16 Flip AI+ combinent un châssis premium, une vraie polyvalence tactile, des écrans OLED, une architecture thermique modernisée et des performances capables de dépasser largement le simple cadre bureautique.
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