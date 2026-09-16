Depuis quelques années déjà, sur le marché des PC portables professionnels, un bon ordinateur ne doit plus seulement savoir faire tourner Word, Excel ou quelques dizaines d’onglets Chrome sans broncher. Pour de nombreux utilisateurs, il doit aussi pouvoir retoucher une photo, monter une vidéo, travailler sur un projet graphique, prendre des notes au stylet et, pourquoi pas, lancer quelques jeux en fin de journée.

C’est précisément sur cette polyvalence que MSI positionne sa nouvelle gamme Prestige. Les Prestige 14 et 16 Flip AI+ adoptent notamment un nouveau châssis, tandis que le Prestige 13 AI+ joue la carte de l’ultraportabilité. Une famille pensée pour accompagner des usages très différents, mais sans jamais transformer le sac à dos en haltère.