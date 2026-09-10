Mais comme toute bonne chose a une fin, le support logiciel de ces deux appareils s'arrête. Qu'importe lequel vous avez, les remplacer est alors une solution à envisager. Samsung a par ailleurs lancé ses nouveaux Z Flip 8 et Z Fold 8, avec un tout nouveau format pour ce dernier, récemment. L'investissement pourrait être intéressant pour les adeptes de l'écosystème ou des smartphones pliables en général.