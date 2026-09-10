C'est un clap de fin pour deux prochains smartphones haut de gamme chez Samsung. Alors, faut-il changer de smartphone pliable ? Avec la sortie des nouveaux Z Fold 8 et Z Flip 8, ça pourrait être une bonne idée.
Samsung a retiré les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de sa page de support logiciel, marquant la fin de leur cycle de mises à jour. Ces deux smartphones, lancés en 2021, ne recevront plus de mises à jour Android ni de correctifs de sécurité.
Quatre mises à jour majeures, 5 ans de correctifs
Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 avaient bénéficié de quatre mises à jour majeures du système d’exploitation et de cinq ans de correctifs de sécurité, conformément à l’engagement pris par Samsung. Le Z Fold 3 avait apporté à l’époque des améliorations comme la résistance à l’eau (IPX8), la compatibilité avec le S Pen et un écran extérieur à 120 Hz.
Mais comme toute bonne chose a une fin, le support logiciel de ces deux appareils s'arrête. Qu'importe lequel vous avez, les remplacer est alors une solution à envisager. Samsung a par ailleurs lancé ses nouveaux Z Flip 8 et Z Fold 8, avec un tout nouveau format pour ce dernier, récemment. L'investissement pourrait être intéressant pour les adeptes de l'écosystème ou des smartphones pliables en général.
- Nouveau format passeport
- Qualité des écrans, pliure quasi invisible
- Puissance brute
- Un format abouti, une pliure devenue quasiment invisible
- Écrans lumineux, colorés
- Efficace en photo en journée
Les utilisateurs ayant un budget plus restreint peuvent toutefois se diriger vers une version plus ancienne, comme un Z Fold 6 ou Z Flip 6, qui devraient, selon le calendrier du constructeur, être mis à jour jusqu'en 2031.
Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 passent en mises à jour trimestrielles
Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 figurent désormais dans la section des mises à jour trimestrielles sur la page de support de Samsung. Les nouveaux modèles sont généralement mis à jour mensuellement, tandis que les appareils plus anciens ou en fin de vie passent à un rythme trimestriel.
Les propriétaires de ces deux modèles disposent d’environ un an pour envisager une mise à niveau, les derniers correctifs de sécurité pour les Z Fold 4 et Z Flip 4 étant prévus vers la même période l’année prochaine.