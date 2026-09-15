Avec ses nouveaux AeroClip 2, Anker veut faire oublier l'image des écouteurs ouverts réservés au sport. IA, appels plus clairs et confort longue durée… La marque vise désormais tous les moments de la journée, du bureau au sport en passant par les trajets du quotidien.

Derrière l'AeroClip 2 se cache aussi un changement de fond. La marque Soundcore fusionne désormais sous l'identité Anker, à l'occasion de l'IFA 2026. Tous les nouveaux produits porteront donc le logo Anker et non plus celui de Soundcore.