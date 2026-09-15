Avec ses nouveaux AeroClip 2, Anker veut faire oublier l'image des écouteurs ouverts réservés au sport. IA, appels plus clairs et confort longue durée… La marque vise désormais tous les moments de la journée, du bureau au sport en passant par les trajets du quotidien.
Derrière l'AeroClip 2 se cache aussi un changement de fond. La marque Soundcore fusionne désormais sous l'identité Anker, à l'occasion de l'IFA 2026. Tous les nouveaux produits porteront donc le logo Anker et non plus celui de Soundcore.
Il y a quelques années encore, les écouteurs dits « open-ear » semblaient surtout destinés aux sportifs. Leur principe reste pourtant particulièrement séduisant, en laissant les oreilles libres pour continuer à entendre ce qui se passe autour de soi, sans pour autant renoncer à sa musique ou à ses podcasts.
Avec les AeroClip 2, Anker entend toutefois aller beaucoup plus loin. Le nouveau modèle haut de gamme de la marque mise notamment sur une nouvelle génération de traitement audio dopé à l’intelligence« open-ear » artificielle, avec la promesse d’appels clairs et d’un confort suffisant pour garder les écouteurs aux oreilles du matin au soir.
Une puce IA pour rendre les appels vraiment audibles
C’est probablement l’évolution la plus intéressante de ces AeroClip 2. Anker leur greffe sa puce AI Thus, associée à six capteurs, dont quatre microphones et deux unités de captation dédiées au traitement vocal. L’objectif est on ne peut plus concret, à savoir mieux distinguer la voix de l’utilisateur de l’éventuel brouhaha quotidien qui l’entoure.
Vous le savez sans doute si vous les avez déjà utilisés, les écouteurs ouverts ont un avantage évident lorsqu’il s’agit de rester conscient de son environnement, mais ils ont souvent le défaut de laisser entrer le bruit ambiant… forcément. Pour une conversation téléphonique dans la rue, dans les transports ou pendant une séance de sport, cela peut rapidement devenir problématique.
La puce ne se contentera d’ailleurs pas des appels, et ouvre également la porte à différentes fonctions dopées à l’IA dans l’application, notamment la traduction et la transcription, tandis qu’un mode Whisper (murmures) est prévu pour faciliter les échanges lorsque l’utilisateur parle particulièrement doucement.
Autrement dit, l’IA ne veut pas constituer ici un simple autocollant marketing, et compte bien chercher à répondre à l’un des véritables défis techniques du format open-ear.
GoldenFit : les garder toute la journée sans y penser
L’autre promesse forte des AeroClip 2 concerne le confort. En effet, lorsque l’on ne cherche plus uniquement à utiliser ses écouteurs pendant une heure de sport, leur capacité à se faire oublier devient essentielle.
Anker adopte pour cela son système GoldenFit, articulé autour d’un arceau C-Bridge plus fin. Celui-ci associe notamment une structure métallique à un revêtement en silicone afin d’épouser l’oreille tout en maintenant l’écouteur en place. Le design a été pensé pour un maintien en toute circonstance, sans glissement, pour permettre une liberté de mouvement totale, notamment pendant le sport.
Le principe du format à clip permet d’éviter toute forme de pression à l’intérieur du conduit auditif, aucune sensation d’oreille « bouchée » donc, et toujours la possibilité de conserver une bonne perception de son environnement.
Et avec leur conception ouverte, ils permettent de continuer à entendre une voiture qui approche, une sonnette, une annonce dans les transports ou simplement quelqu’un qui nous parle. Une philosophie particulièrement pertinente dans les environnements urbains, où rester connecté à son environnement peut être aussi important (et sécurisant) que la qualité du son.
Côté audio, Anker n’a pas pour autant délaissé la musique. Les AeroClip 2 intègrent pour cela des transducteurs de 12 mm, prennent en charge le LDAC et proposent la technologie HearID pour personnaliser le rendu sonore. La marque annonce également une restitution travaillée dans les basses afin de compenser l’une des limites là encore inhérentes aux écouteurs ouverts : l’absence d’isolation passive.
Un véritable écouteur « tout-terrain » à 179,99 €
Les AeroClip 2 bénéficient du Bluetooth 6.0, du multipoint et bien sûr d’une certification IP57, qui leur permet de mieux résister à la poussière et à l’eau. Bonne nouvelle, la recharge sans fil est également de la partie, un petit plus toujours très pratique.
L’autonomie annoncée atteint 8 heures sur une seule charge, avec le traditionnel boîtier permettant de prolonger l’expérience. La recharge rapide permet par ailleurs de récupérer plusieurs heures d’écoute en quelques minutes (5 h pour 10 min de charge), pratique lorsqu’on s’aperçoit un peu tard que les écouteurs sont à plat avant de partir courir.
Anker assume également un positionnement plus premium avec cette seconde génération, puisque les AeroClip 2 seront disponibles à partir du 22 septembre 2026 au prix de 179,99 €.
Un tarif qui les place clairement dans le haut du panier des écouteurs ouverts, mais qui traduit aussi l’ambition principale de Anker , à savoir celle de ne plus considérer l'open-ear comme une catégorie dans laquelle il faudrait accepter de nombreux compromis en échange du confort.
Un compagnon audio pour travailler, bouger, téléphoner, faire du sport et simplement écouter de la musique, sans devoir forcément pour cela changer d’écouteurs à un quelconque moment de la journée. Une polyvalence que Anker entend bien faire découvrir avec les AeroClip 2.