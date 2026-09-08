Grand nom du casque audio, bien que n’ayant plus l’aura d’antan, Beyerdynamic tente de se relancer sur le segment nomade abordable avec l’Aventho Y, présenté à l’IFA. Coloré et assez moderne, cet appareil de milieu de gamme ne manque pas d’arguments.
Porté par des coussinets circum-auriculaires, le Beyerdynamic Aventho Y peut compter sur des transducteurs maison de 45 mm et sur une autonomie très robuste, avec à la clé une batterie remplaçable.
Un nouveau départ ?
Casque Bluetooth circum-auriculaire à réduction de bruit active, l’Aventho Y se démarque de plusieurs de ses concurrents par sa structure (pliable), d’apparence un peu plus massive que la moyenne. Le poids est annoncé à 316 g, ce qui est normalement le signe d’un certain sérieux.
La marque conserve quelques éléments stylistiques assez typiques de ses habituelles productions, comme les coques rondes et les branches très larges rappelant (de loin) le mythique DT770, tout en s’ouvrant à un univers un peu plus coloré. Outre la classique version noire, le casque existe en vert jade (qui ressemble davantage à du gris), en bleu pétrole, et en pêche.
L’une des particularités du produit vient clairement de son transducteur dynamique développé en interne, plus large que la moyenne : 45 mm. Pour rappel, celui du Sony WH-1000XM6 affiche seulement 30 mm de diamètre, bien que la taille ne soit pas un gage certain de qualité. Via l’application dédiée Aventho, l’Aventho Y profite d’un égaliseur graphique 5 bandes.
Si la réduction de bruit active est assez mystérieuse, Beyer indique que la gestion des appels passe par un réseau de deux microphones par côté, ce qui n’a rien de particulièrement original. Concernant la connectivité, nous aurions pu espérer que la puce Bluetooth 6.0 prenne en charge le LE Audio/Auracast, ce ne sera malheureusement pas le cas. L’Aventho Y assure le minimum : codecs SBC/AAC, et multipoint. Notons tout de même que le port USB-C peut servir d’interface audio lossless.
Enfin, l’autonomie est annoncée à 60 h avec ANC, et jusqu’à 90 h sans ANC. Signe du changement : la batterie est remplaçable, ce qui est un très bon pas vers la durabilité.
Déjà disponible, le Beyerdynamic Aventho Y est vendu à 149 euros.