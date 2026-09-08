Si la réduction de bruit active est assez mystérieuse, Beyer indique que la gestion des appels passe par un réseau de deux microphones par côté, ce qui n’a rien de particulièrement original. Concernant la connectivité, nous aurions pu espérer que la puce Bluetooth 6.0 prenne en charge le LE Audio/Auracast, ce ne sera malheureusement pas le cas. L’Aventho Y assure le minimum : codecs SBC/AAC, et multipoint. Notons tout de même que le port USB-C peut servir d’interface audio lossless.