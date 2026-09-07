Une équipe d’étudiants néerlandais vient de construire Stella Juva, la première ambulance alimentée par l’énergie solaire. Plutôt que de conduire les patients vers un hôpital lointain, elle leur apporte directement des soins de base dans les régions les plus reculées.
On a connu des années de césure moins productives et moins altruistes. Vingt-trois étudiants de l’Université de technologie d’Eindhoven, aux Pays-Bas, ont dessiné ce véhicule de A à Z, du châssis au circuit électrique, en mettant leurs études entre parenthèses pendant un an. La jeune troupe rassemble des étudiants de trois établissements différents, répartis dans douze filières, originaires de trois pays.
Son nom, Stella Juva, signifie « étoile qui aide » en latin. Réunis dans l’équipe Solar Team Eindhoven, ils ont présenté leur prototype le 21 juillet dernier, en partenariat avec Amref Health Africa. Cette organisation, autrefois Flying Doctors, œuvre depuis près de soixante-dix ans pour un meilleur accès aux soins en Afrique. Selon Mathijs van Gerven, chef d’équipe de Solar Team Eindhoven, le projet est en adéquation avec les objectifs de développement durable des Nations unies sur l’accès à des soins de qualité pour tous.
Un bloc médical complet à bord
Les ingénieurs de Solar Team Eindhoven ont dessiné la carrosserie, la suspension et le circuit électrique dans leur intégralité, là où souvent, on part d’une ambulance ou d’un véhicule solaire déjà existant. L'énergie provient de 542 cellules photovoltaïques réparties sur le toit et le coffre, complétées par deux volets qui se déploient à l’arrêt pour augmenter la surface de captage ; une batterie embarquée de 50 kilowattheures la conserve pour la motorisation électrique et pour l’équipement médical.
Par beau temps, l’autonomie totale s’élève à 715 kilomètres, si bien que Stella Juva dépend moins des bornes de recharge externes. À bord, les soignants disposent d'une machine à rayons X et d'un échographe pour les diagnostics courants, précise Electrive. Pour les urgences cardiaques, elle est aussi équipée d'un défibrillateur automatisé externe et d'un système de réfrigération qui garde les vaccins à bonne température.
Sur le terrain, les soignants peuvent aussi bien dépister la tuberculose et le paludisme, et réaliser des vaccinations. « L'accès aux soins ne devrait pas dépendre de la disponibilité de l'électricité ou du carburant », a indique Femke Maurits, responsable des partenariats chez Amref Health Africa aux Pays-Bas.
On vous laisse voir le dispositif à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous.
Huit cents kilomètres à travers le Kenya
Dans les zones reculées, les soignants doivent parfois parcourir de longues distances à vélo, sans être certains de disposer d’une électricité fiable une fois sur place.
C'’est dans ce type de régions que l’équipe a conduit Stella Juva, en août, sur environ 800 kilomètres à travers la région kényane de Narok, indique BGR, jusqu’à un dispensaire isolé de Mosiro, à six heures de piste. Pour mettre à l’épreuve le véhicule et son équipement embarqué, une simulation de prise en charge de patients atteints de tuberculose a eu lieu sur deux sites d’étude proches de Narok. Sur les routes accidentées, le véhicule a mieux tenu la route que prévu, même si la barre de direction s’est brisée en chemin. L'équipe l’a réparée en une demi-heure avant de reprendre la route, et le véhicule a par ailleurs subvenu à ses besoins énergétiques une fois à l’arrêt, avec même un excédent d’électricité quand l’équipement médical fonctionnait.
Aucun patient n’a été soigné pendant cet essai, mais d’après l’équipe, environ 200 personnes auraient pu être suivies en deux jours, et trente à quarante femmes enceintes auraient pu passer une échographie.
Après ce test, aucun projet de production en série n'a encore été lancé. « Si vingt-trois étudiants parviennent à cet objectif en une seule année, cela démontre le potentiel de la collaboration entre technologie et organisations sociales », observe Yarno Basten, responsable des partenariats de Solar Team Eindhoven. Selon Electrive, l'équipe recherche désormais des entreprises, des organisations sociales et des gouvernements prêts à financer la suite du projet.
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