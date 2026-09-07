Les ingénieurs de Solar Team Eindhoven ont dessiné la carrosserie, la suspension et le circuit électrique dans leur intégralité, là où souvent, on part d’une ambulance ou d’un véhicule solaire déjà existant. L'énergie provient de 542 cellules photovoltaïques réparties sur le toit et le coffre, complétées par deux volets qui se déploient à l’arrêt pour augmenter la surface de captage ; une batterie embarquée de 50 kilowattheures la conserve pour la motorisation électrique et pour l’équipement médical.

Par beau temps, l’autonomie totale s’élève à 715 kilomètres, si bien que Stella Juva dépend moins des bornes de recharge externes. À bord, les soignants disposent d'une machine à rayons X et d'un échographe pour les diagnostics courants, précise Electrive. Pour les urgences cardiaques, elle est aussi équipée d'un défibrillateur automatisé externe et d'un système de réfrigération qui garde les vaccins à bonne température.

Sur le terrain, les soignants peuvent aussi bien dépister la tuberculose et le paludisme, et réaliser des vaccinations. « L'accès aux soins ne devrait pas dépendre de la disponibilité de l'électricité ou du carburant », a indique Femke Maurits, responsable des partenariats chez Amref Health Africa aux Pays-Bas.

On vous laisse voir le dispositif à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous.

