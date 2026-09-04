À l’occasion de l’IFA 2026, BLUETTI dévoile plusieurs nouveautés qui poursuivent un même objectif : rendre le solaire et le stockage accessibles au plus grand nombre, quelles que soient les contraintes de chacun.
Voici les innovations qui retiennent l’attention du public cette année :
- Balco 260 et 500 : des solutions compactes de stockage et de gestion de l’énergie solaire, conçues pour s’intégrer sur une terrasse ou un balcon.
- Balco Transfer : cet accessoire transforme un système de stockage d’énergie domestique en véritable station d’énergie solaire.
- Pioneer 5000 : un générateur électrique capable de délivrer 5 kW en continu et jusqu’à 18 kW en crête. De quoi alimenter des équipements gourmands et offrir aux professionnels une solution polyvalente.
Deux codes promos sont en ce moment disponibles pour vous faire économiser sur les nouveaux produits BLUETTI. Le code Clubic5 vous offre 5% de réduction sur tout le site et le code BALCLUBIC vous offre 510 € de remise sur le Balco 260 et ses packs. Notez toutefois que les deux codes promos ne sont pas cumulables avec d'autres offres en cours sur le site.
Balco 260 et 500 : le solaire s’invite sur les balcons
Lorsqu’on dispose d’un petit extérieur, que ce soit un balcon ou une terrasse, l’idée de pouvoir réaliser des économies grâce au solaire ne vient pas immédiatement à l’esprit. On s’imagine que les systèmes ne sont pas adaptés à ce type d’espace… Trop encombrants, trop complexes à installer.
Les Balco 260 et 500 viennent justement bousculer cette idée reçue.
Une installation Plug & Play
Le Balco 260 mise avant tout sur la simplicité. Le système peut être installé par un particulier sans expertise technique particulière. Il suffit de raccorder les panneaux solaires puis de brancher l’appareil sur une prise standard.
Le Balco 500 conserve cette approche avec un branchement direct sur prise Schuko ou Wieland, tout en donnant la possibilité d’une intégration au tableau électrique. Il peut ainsi convenir aussi bien à une installation classique qu’à une configuration plus intégrée.
Au-delà de la simple production d’électricité, les Balco 260 et 500 pilotent l’énergie afin d’en tirer le meilleur parti possible. Leur système de gestion de l’énergie (EMS) s’appuie sur une IA développée par BLUETTI pour optimiser les flux en fonction de plusieurs paramètres : production solaire, consommation, prix de l’électricité, prévisions météo ou encore tarification dynamique.
Puissance et capacité de stockage : jusqu’à 4 600 W
Le Balco 500 peut recevoir jusqu’à 4 600 W d’énergie produite par les panneaux photovoltaïques, puis fournir entre 800 W et 3 680 W selon les besoins. Qui plus est, il intègre une batterie de 5 024 Wh, ce qui lui permet de récupérer une quantité importante d’énergie pendant la journée pour la restituer au moment opportun.
Plus compact, le Balco 260 affiche une puissance d’entrée photovoltaïque allant jusqu’à 2 400 W et peut délivrer jusqu’à 2 300 W en mode bypass. Sa capacité de stockage peut également être étendue grâce à l’ajout de batteries supplémentaires.
Avec ses 63 kg et ses dimensions de 465 × 232,2 × 630 mm, le Balco 500 affiche naturellement un gabarit supérieur à celui du Balco 260. Les deux modèles partagent toutefois la même philosophie : faciliter l’accès à l’énergie solaire, y compris lorsque l’espace disponible est limité.
Balco Transfer Hub : le chef d’orchestre
Jusqu’à 15 % de remise sur le Transfer HubÀ noter qu'en ce moment, 15 % de réduction sont proposées sur le Balco Tranfer Hub en renseignant le code TSClubic.
Pour ceux qui souhaitent plutôt se tourner vers un pack intégrant le Transfer Hub, une remise de 10 % est également proposée avec le code TRANClubic.
Ces codes sont valables uniquement jusqu'au 16 septembre.
Pioneer 5000 : une puissance adaptée aux pros
Aux côtés des Balco 260 et 500, BLUETTI présente un générateur électrique portable pour le moins intéressant. Là où la plupart des stations d’énergie ciblent le grand public, le Pioneer 5000 répond aux exigences des environnements professionnels, où puissance, robustesse et autonomie sont essentielles, tout en conservant une bonne mobilité.
Jusqu’à 5 000 W !
Les points forts de l’appareil : une puissance de sortie de 5 000 W en continu, avec jusqu’à 18 kW en crête. Suffisant pour alimenter de nombreux outils et équipements professionnels, y compris ceux qui nécessitent temporairement davantage de puissance au démarrage.
Contrairement à un groupe électrogène thermique, le Pioneer 5000 fonctionne sans carburant ni moteur à combustion. Il ne produit donc pas de gaz d’échappement et son niveau sonore ne dépasse pas 50 dB. Il peut ainsi être utilisé dans des environnements où les émissions ou le bruit sont particulièrement contraignants, notamment à l’intérieur ou lors de travaux nocturnes.
Robuste et polyvalent
BLUETTI l’a également conçu pour affronter les conditions de terrain. La certification IP65 le protège de la poussière et des projections d’eau, tandis que la certification IK10 renforce sa protection contre les chocs. À cela s’ajoutent un châssis renforcé, des roues tout-terrain et une conception en chariot qui facilitent son déplacement malgré son gabarit.
Enfin, sa polyvalence ne s’arrête pas à la puissance. Le Pioneer 5000 se recharge à l’énergie solaire, mais aussi sur secteur ou depuis un véhicule. De plus, la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 35 kWh. De quoi disposer d’une réserve d’énergie conséquente pour travailler sur un chantier ou loin du réseau électrique.
Ces offres qui accompagnent le lancement du Balco 260
BLUETTI accompagne le lancement de ses nouveautés d'offres intéressantes, grâce au code promo BALCLUBIC, soit 510 € de réduction, mais valables uniquement jusqu'à 17 septembre :
- Vous avez déjà des panneaux solaires ? Dans ce cas, le pack Balco 260 avec la batterie BC 260 et ses 5 120 Wh de stockage est à 1 621 € au lieu de 2 199 €
- Le kit de démarrage parfait pour créer son installation solaire de balcon : Balco 260 + 2 panneaux de 450 W et 2 560 Wh de stockage à 992 € au lieu de 1 569 €
- Pour les balcons plus spacieux ou les terrasses : Balco 260 + 4 panneaux de 450 W à 1 022 € au lieu de 1 799 €
- Le kit complet qui maximise l’autoconsommation : Balco 260 + batterie BC 260 + 4 panneaux de 450 W à 1 871 € au lieu de 2 499 €
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