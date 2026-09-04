Jusqu’à 5 000 W !

Les points forts de l’appareil : une puissance de sortie de 5 000 W en continu, avec jusqu’à 18 kW en crête. Suffisant pour alimenter de nombreux outils et équipements professionnels, y compris ceux qui nécessitent temporairement davantage de puissance au démarrage.

Contrairement à un groupe électrogène thermique, le Pioneer 5000 fonctionne sans carburant ni moteur à combustion. Il ne produit donc pas de gaz d’échappement et son niveau sonore ne dépasse pas 50 dB. Il peut ainsi être utilisé dans des environnements où les émissions ou le bruit sont particulièrement contraignants, notamment à l’intérieur ou lors de travaux nocturnes.

Robuste et polyvalent

BLUETTI l’a également conçu pour affronter les conditions de terrain. La certification IP65 le protège de la poussière et des projections d’eau, tandis que la certification IK10 renforce sa protection contre les chocs. À cela s’ajoutent un châssis renforcé, des roues tout-terrain et une conception en chariot qui facilitent son déplacement malgré son gabarit.

Enfin, sa polyvalence ne s’arrête pas à la puissance. Le Pioneer 5000 se recharge à l’énergie solaire, mais aussi sur secteur ou depuis un véhicule. De plus, la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 35 kWh. De quoi disposer d’une réserve d’énergie conséquente pour travailler sur un chantier ou loin du réseau électrique.