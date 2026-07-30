Winamp tente toujours de revenir, retourne sa veste, et signe avec... Deezer !

La société aurait-elle changé d'avis ? En tout cas, le partenariat repose techniquement sur l'infrastructure de l'un des acteurs majeurs de l'Hexagone.

Depuis son retour public en 2021, Winamp a exploré plusieurs pistes avant cet accord. L'entreprise a joué la carte opportuniste avec une intégration de NFT liés à la musique pendant la vague Web3, un projet de version mobile multiplateforme, puis une plateforme d'outils dédiée aux créateurs (distribution, monétisation, gestion des revenus). Aucune de ces initiatives n'a été présentée comme rentable.

L'introduction d'un abonnement premium, alimenté par un acteur du streaming par abonnement, marque non seulement un changement radical de position mais semble donc aussi être la chance ultime pour l'entreprise de générer un modèle économique viable.

Le marché du streaming musical reste occupé par des services comme Spotify, Apple Music ou YouTube Music. Y a-t-il la place pour un nouvel acteur ? Peut-être Winamp a-t-elle trouvé une manière de combiner sa vision initiale avec le marché du streaming tout en introduisant des formules d'abonnement originales. Pour l'heure, aucune information sur les modalités exactes du partenariat et de cet futur abonnement n'a été communiquée.