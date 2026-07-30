Winamp tente toujours de revenir, retourne sa veste, et signe avec... Deezer !

Winamp signe avec Deezer pour son futur abonnement musical premium, un choix qui semble contredire parfaitement les positions publiques tenues par son PDG sur le modèle du streaming.
Le lecteur de musique historique essaie tant bien que mal de revenir sur le marché. Cette fois, Winamp s'apprête à lancer, au premier semestre 2027, une offre payante reposant sur la technologie et le catalogue de Deezer. Jusqu'alors vivement critiqué par le PDG du groupe Alexandre Saboundjian, le marché du streaming semble devenir aujourd'hui le salut de l'entreprise.
Un accord en marque blanche, une identité qui reste celle de Winamp
L'accord avec Deezer prévoit que ce dernier fournisse sa technologie de streaming en marque blanche ainsi que son catalogue musical. Cela permettra à Winamp de lancer un abonnement premium sous sa propre marque. Le service sera proposé aux plus de 40 millions d'utilisateurs actuels du lecteur gratuit, avec un lancement prévu au premier semestre 2027. Les détails tarifaires n'ont pas encore été communiqués.
Pourtant, fin 2024, interrogé par nos soins sur le sujet, Alexandre Saboundjian tenait un discours nettement plus critique envers ce type de modèle. Il y affirmait qu'il était temps que les artistes réduisent leur dépendance au streaming, jugeant la promesse initiale de ce marché "trompeuse" pour les créateurs. Il évoquait un taux d'insatisfaction proche de 99% chez les artistes quant à leurs revenus, et soulignait que même des plateformes comme Spotify ou Deezer ne dégageaient pas de bénéfices extraordinaires.
L'homme affirmait ainsi :
Il est grand temps que les artistes s’organisent et agissent pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l’industrie du streaming, en trouvant des sources de revenus alternatives et complémentaires.
La société aurait-elle changé d'avis ? En tout cas, le partenariat repose techniquement sur l'infrastructure de l'un des acteurs majeurs de l'Hexagone.
Depuis son retour public en 2021, Winamp a exploré plusieurs pistes avant cet accord. L'entreprise a joué la carte opportuniste avec une intégration de NFT liés à la musique pendant la vague Web3, un projet de version mobile multiplateforme, puis une plateforme d'outils dédiée aux créateurs (distribution, monétisation, gestion des revenus). Aucune de ces initiatives n'a été présentée comme rentable.
L'introduction d'un abonnement premium, alimenté par un acteur du streaming par abonnement, marque non seulement un changement radical de position mais semble donc aussi être la chance ultime pour l'entreprise de générer un modèle économique viable.
Le marché du streaming musical reste occupé par des services comme Spotify, Apple Music ou YouTube Music. Y a-t-il la place pour un nouvel acteur ? Peut-être Winamp a-t-elle trouvé une manière de combiner sa vision initiale avec le marché du streaming tout en introduisant des formules d'abonnement originales. Pour l'heure, aucune information sur les modalités exactes du partenariat et de cet futur abonnement n'a été communiquée.