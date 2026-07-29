Windows 11 : WindScribe vous permet maintenant de bloquer l'identifiant GDID

D'après les tests de Windscribe, le chemin de création le plus probable du GDID passerait par les mécanismes d'enregistrement d'identité et de compte de Windows, notamment par l'adresse login.live.com/ppsecure/deviceaddcredential.srf. L'identifiant n'est pas calculé uniquement à partir de composants matériels. Une réinstallation de Windows suffit à en générer un nouveau. Microsoft explique par ailleurs qu'il figure dans la table UCDOStatus, utilisée pour les rapports de Windows Update for Business.

Le GDID, propre à l'appareil, n'est cependant pas le seul identifiant en cause. Lors de ses essais, Windscribe indique avoir supprimé la valeur visible du registre, le LID, avant de voir un identifiant distinct, le PUID, lié au compte, réapparaître après un redémarrage. Pourtant, l'accès à login.live.com avait été bloqué. Ces deux identifiants sont séparés, et leurs traces se logent dans plusieurs composants du système :

IdentityCRL : le service qui met en cache les jetons de connexion liés à un compte Microsoft ou professionnel.

Le gestionnaire d'identifiants (Credential Manager) : l'outil visible dans Windows, qui stocke mots de passe, certificats et jetons de compte.

TokenBroker : le service qui fournit ces jetons aux applications, sans redemander le mot de passe à chaque connexion.

La ruche SYSTEM : la partie du registre propre à la machine, indépendante du compte utilisateur connecté.

La ruche .DEFAULT : la partie du registre qui sert de modèle aux nouveaux profils et qui reste active même sans session ouverte.

Selon WindScribe, Windows est capable de reconstruire une partie de cette continuité d'identité à partir de ces emplacements, ce qui rend inefficaces les scripts de nettoyage limités à un seul registre.

Le script degdid.ps1 procède en deux temps. Il bloque d'abord les chemins d'enregistrement connus de Microsoft par une modification du fichier hosts et l'ajout de règles de pare-feu Windows. Il efface ensuite l'état GDID repéré dans les emplacements cités plus haut. Cela inclut les caches de deux services supplémentaires : ConnectedDevicesPlatform, qui synchronise l'activité et l'état de l'appareil avec les autres appareils reliés au même compte Microsoft, et TokenBroker, le service qui fournit les jetons de connexion vu plus haut.

Le programme propose plusieurs modes : -Status pour une lecture sans modification, -Status -Redact pour masquer les valeurs avant un partage, -Protect pour le cycle complet de blocage et de nettoyage, et -Unprotect pour annuler les changements.