IPVanish a mis à jour son application pour Apple TV en y ajoutant la prise en charge de WireGuard et d'OpenVPN, deux protocoles jusqu'alors absents. L'éditeur porte ainsi à trois le nombre d'options disponibles sur ce boîtier, IKEv2 restant lui aussi accessible.
Selon IPVanish, il s'agit de la première application Apple TV à réunir WireGuard, OpenVPN et IKEv2 dans une même interface, alors que les utilisateurs ne disposaient auparavant que d'IKEv2 pour chiffrer leur connexion.
WireGuard pour la vitesse, OpenVPN pour la compatibilité, IKEv2 pour la stabilité
Le protocole VPN définit la manière dont les données circulent entre l'appareil et le serveur distant, avec des compromis variables entre vitesse, sécurité et compatibilité réseau. WireGuard repose sur un code plus compact que ses prédécesseurs et propose un chiffrement récent. Il est particulièrement prisé puisque cela se traduit par une latence réduite lors de l'envoi des données et leur réception. IPVanish le présente comme adapté au streaming, au jeu en ligne et à un usage quotidien du VPN sur Apple TV.
OpenVPN, à l'inverse, figure parmi les protocoles les plus anciens du secteur et reste reconnu pour sa compatibilité avec des configurations réseau variées. L'application Apple TV permet désormais de choisir le port de connexion devant être utilisé avec ce protocole. La mise à jour introduit également OpenVPN Scramble, une fonctionnalité optionnelle d'obfuscation. Concrètement, elle modifie l'apparence du trafic VPN pour qu'il soit moins facilement identifiable par les réseaux qui cherchent à détecter ou limiter ce type de connexion. IPVanish précise que cette option n'est pas nécessaire pour la majorité des utilisateurs, mais qu'elle peut améliorer la connectivité sur des réseaux où le trafic VPN est filtré.
Enfin, IKEv2 demeure quant à lui disponible pour les personnes qui privilégient une reconnexion rapide après un changement de réseau, plutôt que la vitesse ou la compatibilité.
Le choix du protocole s'effectue directement dans le menu des réglages de l'application, après mise à jour depuis l'App Store d'Apple TV. Il devient donc possible de basculer d'un protocole à l'autre selon les contraintes du réseau utilisé.
Rappelons qu'en mai 2026 IPVanish avait déjà développé une application dédiée à Vega OS, le nouveau système d'exploitation des boîtiers Fire TV d'Amazon.