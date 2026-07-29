Le protocole VPN définit la manière dont les données circulent entre l'appareil et le serveur distant, avec des compromis variables entre vitesse, sécurité et compatibilité réseau. WireGuard repose sur un code plus compact que ses prédécesseurs et propose un chiffrement récent. Il est particulièrement prisé puisque cela se traduit par une latence réduite lors de l'envoi des données et leur réception. IPVanish le présente comme adapté au streaming, au jeu en ligne et à un usage quotidien du VPN sur Apple TV.

OpenVPN, à l'inverse, figure parmi les protocoles les plus anciens du secteur et reste reconnu pour sa compatibilité avec des configurations réseau variées. L'application Apple TV permet désormais de choisir le port de connexion devant être utilisé avec ce protocole. La mise à jour introduit également OpenVPN Scramble, une fonctionnalité optionnelle d'obfuscation. Concrètement, elle modifie l'apparence du trafic VPN pour qu'il soit moins facilement identifiable par les réseaux qui cherchent à détecter ou limiter ce type de connexion. IPVanish précise que cette option n'est pas nécessaire pour la majorité des utilisateurs, mais qu'elle peut améliorer la connectivité sur des réseaux où le trafic VPN est filtré.