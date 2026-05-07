Pour les utilisateurs du Fire TV Stick 4K Select, aujourd’hui le principal appareil concerné par Vega OS, cela signifiait perdre une fonctionnalité devenue presque incontournable pour une partie du public. Les VPN restent largement utilisés sur les boîtiers de streaming, aussi bien pour sécuriser une connexion que pour contourner certains bridages opérés par les fournisseurs d’accès ou accéder à des catalogues étrangers sur les plateformes de streaming.