Lorsque Amazon a lancé le Fire TV Stick 4K Select sous Vega OS, le changement n’a pas sauté aux yeux côté interface. L’expérience reste très proche de celle de Fire OS, mais la rupture est ailleurs, sous le capot, avec l’abandon de la base Android au profit d’un système Linux maison, beaucoup plus verrouillé.
Depuis plusieurs mois, Amazon tente donc de reconstruire pièce par pièce son catalogue d’applications compatibles. Après NordVPN et IPVanish, c’est désormais Surfshark qui annonce l’arrivée d’une application native pour Vega OS.
Surfshark rejoint les premiers VPN compatibles Vega OS
La nouvelle application de Surfshark apporte pour l’instant les fonctions essentielles du service : chiffrement de la connexion, masquage de l’adresse IP et prise en charge du protocole WireGuard. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais l’enjeu est ailleurs.
Au lancement de Vega OS, les anciens VPN Android utilisés sur Fire OS ont tout simplement cessé de fonctionner sur les nouveaux appareils compatibles. Impossible également d’installer facilement des APK comme auparavant, Amazon ayant considérablement verrouillé l’environnement logiciel de ses nouveaux Fire TV.
Pour les utilisateurs du Fire TV Stick 4K Select, aujourd’hui le principal appareil concerné par Vega OS, cela signifiait perdre une fonctionnalité devenue presque incontournable pour une partie du public. Les VPN restent largement utilisés sur les boîtiers de streaming, aussi bien pour sécuriser une connexion que pour contourner certains bridages opérés par les fournisseurs d’accès ou accéder à des catalogues étrangers sur les plateformes de streaming.
L’arrivée de Surfshark montre donc qu’Amazon commence progressivement à convaincre les grands acteurs du secteur de porter leurs applications vers Vega OS.
Amazon tourne définitivement la page Android
Ce retour progressif des VPN ne doit toutefois pas masquer le véritable sujet derrière Vega OS. Avec cette nouvelle plateforme Linux maison, Amazon cherche avant tout à s’émanciper peu à peu d’Android et de l’écosystème Google.
Sous Fire OS, les Fire TV Stick conservaient encore une forte proximité avec Android, ce qui permettait aux utilisateurs avancés d’installer relativement facilement des applications externes. Cette souplesse faisait aussi le succès des appareils Amazon auprès d’un public adepte du sideloading, et des applications alternatives.
Vega OS change radicalement cette approche. Désormais, les développeurs doivent créer des applications spécifiquement adaptées à l’environnement d’Amazon, le catalogue s’est donc logiquement retrouvé amputé de nombreuses applications au lancement du Fire TV Stick 4K Select, le temps que les éditeurs décident, ou non, de suivre Amazon dans cette transition.
L’arrivée successive de NordVPN, IPVanish puis Surfshark montre malgré tout que la situation évolue doucement. Amazon semble parvenir à reconstruire une partie des services jugés essentiels sur ses nouveaux appareils, même si Vega OS reste aujourd’hui beaucoup plus fermé que l’ancien Fire OS.