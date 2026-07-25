Installé sur le routeur, le VPN couvre déjà tous les appareils connectés à son réseau Wi-Fi. Il n’est donc plus nécessaire de lancer son client sur le PC ou le smartphone, sauf à vouloir faire passer cet appareil par un autre serveur que le reste du réseau.

Si vous le faites malgré tout, le tunnel créé par l’application est lui-même transporté dans celui du routeur. Les données sont d’abord chiffrées sur l’appareil, puis le paquet ainsi obtenu est de nouveau encapsulé et chiffré avant de quitter votre réseau. Il passe ensuite par le serveur configuré sur le routeur, puis par celui choisi dans l’application. Forcément, ce trajet plus long augmente la latence et peut réduire le débit. Et pour peu que le routeur manque de puissance ou peine déjà à chiffrer son propre tunnel, c’est le goulot d’étranglement assuré.

Les deux connexions n’étant pas coordonnées, elles peuvent aussi entrer en conflit, perturber la résolution DNS ou couper complètement l’accès à Internet.