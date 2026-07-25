Installer un VPN sur son routeur est censé simplifier la protection du réseau. Un réglage oublié peut pourtant produire l’effet inverse et faire chuter les performances de la connexion.
Votre VPN fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que vous l’installiez sur votre routeur. Depuis, les pages mettent plus de temps à charger, les vidéos hésitent et le ping s’envole. Pour une fois, le serveur choisi n’est pas forcément en cause : si l’application tourne encore sur votre PC ou votre smartphone, votre trafic passe peut-être deux fois par le réseau privé virtuel.
Deux fois plus de tunnels, deux fois plus de problèmes
Installé sur le routeur, le VPN couvre déjà tous les appareils connectés à son réseau Wi-Fi. Il n’est donc plus nécessaire de lancer son client sur le PC ou le smartphone, sauf à vouloir faire passer cet appareil par un autre serveur que le reste du réseau.
Si vous le faites malgré tout, le tunnel créé par l’application est lui-même transporté dans celui du routeur. Les données sont d’abord chiffrées sur l’appareil, puis le paquet ainsi obtenu est de nouveau encapsulé et chiffré avant de quitter votre réseau. Il passe ensuite par le serveur configuré sur le routeur, puis par celui choisi dans l’application. Forcément, ce trajet plus long augmente la latence et peut réduire le débit. Et pour peu que le routeur manque de puissance ou peine déjà à chiffrer son propre tunnel, c’est le goulot d’étranglement assuré.
Les deux connexions n’étant pas coordonnées, elles peuvent aussi entrer en conflit, perturber la résolution DNS ou couper complètement l’accès à Internet.
Routeur ou application, il faut choisir
Dans la plupart des cas, il suffit donc de fermer l’application VPN sur le PC ou le smartphone. Tant que l’appareil reste connecté au Wi-Fi du routeur, son trafic continue de passer par le VPN, mais sans le second tunnel. Vérifiez simplement que votre adresse IP correspond toujours au serveur configuré sur le routeur, puis relancez la page, la vidéo ou le test de débit qui posait problème. Si les performances remontent, vous avez trouvé la cause.
Reste à choisir la configuration la plus adaptée à vos usages. Le VPN du routeur convient aux appareils que vous souhaitez couvrir en permanence, notamment ceux qui ne disposent pas d’application dédiée. Si vous avez besoin de changer régulièrement de serveur ou d’utiliser les fonctions du client sur un ordinateur, excluez cet appareil du tunnel général, si le routeur permet un routage par équipement.
Si l’application le permet, pensez enfin à désactiver sa connexion automatique sur votre Wi-Fi domestique pour l’empêcher de rétablir discrètement un second tunnel non désiré.
Et si vous vouliez vraiment bricoler un double VPN artisanal ?
Dans ce cas, n’empilez pas simplement deux clients en espérant qu’ils s’entendent. Une telle configuration suppose de maîtriser le routage, la résolution DNS et les règles de pare-feu, notamment pour savoir ce qu’il advient du trafic si l’un des tunnels décroche.
Pour un passage volontaire par deux serveurs, la solution la plus stable (et la plus propre) reste donc une fonction multihop directement intégrée au service VPN, ou une cascade explicitement gérée par le routeur. À défaut, vous risquez surtout de cumuler les ralentissements, les conflits et les fuites plutôt que les protections.