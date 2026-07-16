Lancée l’été dernier sur trois emplacements, FastTrack s’étend désormais à la majorité du réseau Surfshark. Réservée à macOS, la fonction optimise en temps réel le trajet des données pour accélérer les connexions VPN.
Une route VPN adaptée en temps réel
Sur Internet, le chemin le plus direct n’est pas toujours le plus rapide. Entre votre appareil et un serveur VPN, les données peuvent traverser des réseaux congestionnés ou emprunter des interconnexions peu performantes.
FastTrack s’appuie donc sur Surfshark Nexus, l’infrastructure qui relie les serveurs du fournisseur au sein d’un même réseau. Des sondes réparties dans le monde mesurent la vitesse et la latence de différents itinéraires, puis le trafic emprunte celui qui offre les meilleures performances.
Le parcours peut ensuite être ajusté en cas de congestion, de maintenance ou d’évolution de l’infrastructure. Surfshark annonce ainsi des gains pouvant atteindre 70 % par rapport à une connexion utilisant un routage standard, notamment sur les longues distances. Un maximum théorique qui ne devrait toutefois pas se vérifier dans toutes les situations.
Disponible jusqu’ici dans seulement trois emplacements, FastTrack couvre désormais la majorité du réseau Surfshark et tous les continents. La fonction demeure néanmoins réservée à l’application macOS.
Les serveurs compatibles sont signalés par une icône dans la liste des emplacements. Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire. Si l’icône n’apparaît pas, Surfshark considère que la connexion directe constitue déjà le parcours le plus efficace.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives