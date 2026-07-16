Sur Internet, le chemin le plus direct n’est pas toujours le plus rapide. Entre votre appareil et un serveur VPN, les données peuvent traverser des réseaux congestionnés ou emprunter des interconnexions peu performantes.

FastTrack s’appuie donc sur Surfshark Nexus, l’infrastructure qui relie les serveurs du fournisseur au sein d’un même réseau. Des sondes réparties dans le monde mesurent la vitesse et la latence de différents itinéraires, puis le trafic emprunte celui qui offre les meilleures performances.

Le parcours peut ensuite être ajusté en cas de congestion, de maintenance ou d’évolution de l’infrastructure. Surfshark annonce ainsi des gains pouvant atteindre 70 % par rapport à une connexion utilisant un routage standard, notamment sur les longues distances. Un maximum théorique qui ne devrait toutefois pas se vérifier dans toutes les situations.

Disponible jusqu’ici dans seulement trois emplacements, FastTrack couvre désormais la majorité du réseau Surfshark et tous les continents. La fonction demeure néanmoins réservée à l’application macOS.

Les serveurs compatibles sont signalés par une icône dans la liste des emplacements. Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire. Si l’icône n’apparaît pas, Surfshark considère que la connexion directe constitue déjà le parcours le plus efficace.