Pour rappel, une IP dédiée fonctionne comme une adresse fixe que l’abonné est seul à utiliser. Surfshark indique proposer plusieurs emplacements répartis entre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Afrique du Sud, parmi lesquels Paris, Amsterdam, Francfort, Londres, Toronto, Tokyo ou Sydney.

Une fois l’option activée, le client Linux permet de se connecter à cette adresse fixe comme à n’importe quel serveur du service. On parle bien d’un point de sortie unique, associé à une ville choisie au moment de la souscription, et non d’une IP « spéciale » qui donnerait accès à tous les pays couverts par le VPN. Ce mode de fonctionnement convient donc surtout aux usages qui requièrent une IP connue et stable, comme l’accès à des consoles d’administration, à des outils professionnels ou à des services en ligne supportant mal les changements d’IP fréquents, notamment les établissements bancaires.

En contrepartie, cette stabilité pèse sur la confidentialité, une IP dédiée profitant d’un effet de foule bien moindre qu’une IP partagée qui agrège les connexions de milliers d’utilisateurs et d’utilisatrices. Elle introduit un maillon fixe dans la chaîne, qui peut être associé plus facilement à un même profil d’usage au fil du temps. Pour les internautes soucieux de limiter au maximum la corrélation de leurs activités, il faut plutôt voir l’IP dédiée comme un outil ponctuel pour certains services capricieux que comme un mode de connexion par défaut.

Rappel utile enfin, cette adresse fixe n’est pas comprise dans l’abonnement Surfshark, mais facturée en supplément. Le nombre d’adresses IP dédiées étant limité pour chaque emplacement, certaines localisations peuvent ne pas être proposées au moment de l’achat.