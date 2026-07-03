La principale nouveauté concerne les passkeys. ExpressKeys peut désormais générer, stocker et gérer ces clés d’accès, pensées pour remplacer les mots de passe classiques sur les services compatibles. L’authentification repose alors sur une preuve cryptographique et une validation locale, par exemple via Face ID, Touch ID ou l’empreinte digitale, plutôt que sur un mot de passe à retenir, réutiliser ou transmettre.

En parallèle, le gestionnaire de mots de passe embarque de nouvelles options de partage sécurisé pour les éléments stockés dans le coffre. Un identifiant, une carte bancaire ou une note sécurisée peuvent être transmis via un lien contrôlé, dont l’expéditeur choisit la durée de validité. ExpressKeys permet aussi d’exiger une vérification par mail, de limiter l’accès à une seule consultation et de désactiver le lien depuis l’application.

Autre ajout notable, la prise en charge du standard Credential Exchange de la FIDO Alliance. Il permet d’importer des identifiants depuis Apple Passwords, Google Chrome et d’autres gestionnaires compatibles sans passer par un fichier d’export en clair. Une étape de moins à gérer, et surtout un risque en moins au moment de changer de gestionnaire de mots de passe.

La mise à jour introduit enfin plusieurs fonctions plus pratiques, parmi lesquelles le scan de cartes bancaires sur iOS, un dossier « Supprimé récemment » pour récupérer pendant 30 jours un élément effacé, des sauvegardes chiffrées du coffre, un écran dédié aux codes 2FA et des mots de passe colorés pour mieux distinguer lettres, chiffres et symboles.