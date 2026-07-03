ExpressVPN enrichit ExpressKeys, son gestionnaire de mots de passe autonome, avec le support des passkeys, le partage sécurisé d’identifiants et de nouveaux outils d’import.
ExpressKeys passe aux passkeys et simplifie les imports
La principale nouveauté concerne les passkeys. ExpressKeys peut désormais générer, stocker et gérer ces clés d’accès, pensées pour remplacer les mots de passe classiques sur les services compatibles. L’authentification repose alors sur une preuve cryptographique et une validation locale, par exemple via Face ID, Touch ID ou l’empreinte digitale, plutôt que sur un mot de passe à retenir, réutiliser ou transmettre.
En parallèle, le gestionnaire de mots de passe embarque de nouvelles options de partage sécurisé pour les éléments stockés dans le coffre. Un identifiant, une carte bancaire ou une note sécurisée peuvent être transmis via un lien contrôlé, dont l’expéditeur choisit la durée de validité. ExpressKeys permet aussi d’exiger une vérification par mail, de limiter l’accès à une seule consultation et de désactiver le lien depuis l’application.
Autre ajout notable, la prise en charge du standard Credential Exchange de la FIDO Alliance. Il permet d’importer des identifiants depuis Apple Passwords, Google Chrome et d’autres gestionnaires compatibles sans passer par un fichier d’export en clair. Une étape de moins à gérer, et surtout un risque en moins au moment de changer de gestionnaire de mots de passe.
La mise à jour introduit enfin plusieurs fonctions plus pratiques, parmi lesquelles le scan de cartes bancaires sur iOS, un dossier « Supprimé récemment » pour récupérer pendant 30 jours un élément effacé, des sauvegardes chiffrées du coffre, un écran dédié aux codes 2FA et des mots de passe colorés pour mieux distinguer lettres, chiffres et symboles.
Un audit concluant pour appuyer les nouveautés
Pour accompagner ces nouveautés, ExpressVPN a également fait réaliser un audit indépendant par Cure53. Le cabinet berlinois a ainsi passé deux semaines à examiner le code source des applications iOS et Android d’ExpressKeys, de même que leur architecture sous-jacente.
ExpressVPN revendique désormais 28 audits indépendants publiés sur ses produits, protocoles et engagements de sécurité. Un argument important pour un éditeur qui manipule des données sensibles, à condition de ne pas oublier qu’un audit reste une photographie à un instant donné, sur un périmètre précis, et ne suffit pas, à lui seul, à établir une confiance durable.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN est l’un des VPN premium les plus aboutis du marché. Le service combine des débits très élevés, une excellente stabilité, des applications particulièrement faciles à prendre en main et une infrastructure sérieusement documentée. Lightway tient toujours son rang, la couverture multiplateforme reste exemplaire et l’ensemble inspire confiance pour un usage quotidien soutenu. ExpressVPN conserve en revanche une approche assez épurée, avec moins de réglages avancés que certains concurrents et des performances plus inégales dès que l’on s’éloigne des localisations les plus proches.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles