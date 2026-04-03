Avec ExpressAI, ExpressVPN rejoint un créneau encore récent, mais de plus en plus disputé, celui des assistants IA présentés comme mieux armés pour protéger les contenus qui leur sont confiés. L’éditeur affirme que les conversations, fichiers et images traités par le service ne sont ni consultables par ExpressVPN ni utilisés pour entraîner les modèles, et met en avant une architecture reposant sur un environnement isolé, conçu pour empêcher l’accès aux données pendant leur traitement. Le service réunit dans une même interface cinq modèles, dont GPT OSS 120B, DeepSeek R1 Distill 32B et Qwen2.5-VL 32B, avec la possibilité d’interroger le web sans quitter la plateforme.

ExpressVPN n’est toutefois pas le premier fournisseur spécialisé dans la protection de la vie privée à s’aventurer sur ce terrain. Proton avait déjà lancé Lumo en juillet 2025, avec un positionnement lui aussi centré sur la confidentialité des conversations, le chiffrement de l’historique et un mode Ghost destiné à effacer les échanges. L’arrivée d’ExpressAI confirme qu’un nouveau champ de concurrence est en train de se dessiner autour de l’IA, où les promesses jusque-là associées au mail chiffré, au cloud ou au VPN se déplacent désormais vers les usages conversationnels.