Après Proton VPN, ExpressVPN se positionne à son tour sur le créneau de l’IA confidentielle. Une direction qui en dit aussi long sur l’évolution du fournisseur que sur celle du secteur VPN de manière générale.
Le VPN ne suffit plus. C’est le constat formulé par ExpressVPN, qui vient de lancer ExpressAI, une interface d’IA accessible depuis le navigateur et réservée, pour l’instant, aux abonnements Pro. Le service donne accès à plusieurs modèles, intègre une recherche web, prévoit 500 crédits par jour et 2 Go de stockage, avec un discours centré sur la confidentialité des échanges, l’absence d’entraînement sur les prompts, un historique chiffré et un audit de sécurité mené par Cure53 avant le lancement.
L’IA confidentielle, nouveau front pour les fournisseurs de VPN
Avec ExpressAI, ExpressVPN rejoint un créneau encore récent, mais de plus en plus disputé, celui des assistants IA présentés comme mieux armés pour protéger les contenus qui leur sont confiés. L’éditeur affirme que les conversations, fichiers et images traités par le service ne sont ni consultables par ExpressVPN ni utilisés pour entraîner les modèles, et met en avant une architecture reposant sur un environnement isolé, conçu pour empêcher l’accès aux données pendant leur traitement. Le service réunit dans une même interface cinq modèles, dont GPT OSS 120B, DeepSeek R1 Distill 32B et Qwen2.5-VL 32B, avec la possibilité d’interroger le web sans quitter la plateforme.
ExpressVPN n’est toutefois pas le premier fournisseur spécialisé dans la protection de la vie privée à s’aventurer sur ce terrain. Proton avait déjà lancé Lumo en juillet 2025, avec un positionnement lui aussi centré sur la confidentialité des conversations, le chiffrement de l’historique et un mode Ghost destiné à effacer les échanges. L’arrivée d’ExpressAI confirme qu’un nouveau champ de concurrence est en train de se dessiner autour de l’IA, où les promesses jusque-là associées au mail chiffré, au cloud ou au VPN se déplacent désormais vers les usages conversationnels.
Des VPN aux suites de sécurité, une mue pour se démarquer
Le lancement d’ExpressAI s’inscrit dans une évolution déjà engagée chez ExpressVPN. En septembre 2025, le fournisseur a réorganisé ses abonnements autour de trois formules, Basic, Advanced et Pro, ce qui rendait déjà plus lisible une offre qui ne se limitait plus au seul VPN. Début février 2026, l’entreprise a lancé ExpressKeys comme application autonome sur iOS et Android, puis, dans la foulée, ExpressMailGuard, un service d’alias mail destiné à masquer l’adresse principale des utilisateurs et utilisatrices.
Cette réorientation colle aussi à celle du marché. NordVPN pousse de son côté Threat Protection et Dark Web Monitor, CyberGhost commercialise une suite de sécurité pour Windows, Surfshark regroupe dans Surfshark One un VPN, un antivirus, un module d’alerte pour les fuites de données, et diverses fonctionnalités d’alias.
À force de proposer peu ou prou les mêmes protocoles, des performances voisines et des réseaux de serveurs comparables, les grands fournisseurs de VPN ont logiquement fini par réduire les écarts sur leur cœur de métier. Pour continuer à se démarquer, il leur faut donc vendre autre chose qu’une connexion chiffrée.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN est l’un des VPN premium les plus aboutis du marché. Le service combine des débits très élevés, une excellente stabilité, des applications particulièrement faciles à prendre en main et une infrastructure sérieusement documentée. Lightway tient toujours son rang, la couverture multiplateforme reste exemplaire et l’ensemble inspire confiance pour un usage quotidien soutenu. ExpressVPN conserve en revanche une approche assez épurée, avec moins de réglages avancés que certains concurrents et des performances plus inégales dès que l’on s’éloigne des localisations les plus proches.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles