Cette tâche planifiée démarre une instance d'Edge en mode headless, c'est-à-dire, sans fenêtre visible. Puis, elle installe l'extension malveillante sous le nom "Edge Monitoring Agent". Cette extension contacte un serveur de commande et de contrôle, mais reste prisonnière du bac à sable propre aux extensions de navigateur. Pour en sortir, elle s'appuie sur le Native Messaging, un protocole intégré à Chrome et donc à Edge, lequel permet au navigateur de lancer une application installée sur l'ordinateur sous la forme d'un processus séparé, puis d'échanger des messages avec elle. C'est par exemple le comportement qu'aurait un gestionnaire de mots de passe pour remplir un formulaire web. Dans le cas d'Edgecution, ce processus séparé est précisément le programme Python livré par l'archive, celui qui fait office de porte dérobée.

Ce programme reçoit ses ordres depuis l'extension et peut exécuter des commandes shell, lancer des scripts PowerShell ou du code Python arbitraire, écrire des fichiers sur la machine, recenser les processus actifs ou collecter des informations système. Dans ce dossier, l'archive crée aussi un fichier batch que l'extension peut invoquer, ainsi qu'un fichier de manifeste qui décrit au navigateur comment se connecter à cette application. Zscaler précise que les deux composants comportent des commandes inutilisées à ce stade, ce qui laisse penser que de nouvelles fonctions pourraient être activées dans des versions ultérieures.