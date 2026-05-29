La Commission européenne veut bien montrer l'exemple sur la question de l'électrification, mais certaines initiatives déplaisent. Comme nous l'apprend ainsi Politico, des commissaires européens commencent à s'agacer du voyage en voiture électrique entre Strasbourg et Bruxelles.

En effet, ce trajet faisant environ 440 kilomètres, il oblige à un arrêt au Luxembourg pour y recharger les batteries de la voiture. Une recharge d'une durée de 20 à 30 minutes, « qui transforme un trajet de cinq heures, déjà long, en une épreuve encore plus interminable, ont déclaré des responsables de huit cabinets au total » selon Politico.