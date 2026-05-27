Résultat, Tesla a enclenché une procédure de rappel, qui va concerner outre-Atlantique tout simplement près de 15 000 véhicules Model Y. Les propriétaires de Tesla concernés recevront un courrier à partir du 17 juillet prochain.

Ceux-ci pourront alors se rendre dans un centre de service Tesla, où les techniciens pourront procéder à la vérification de la présence de cette étiquette. Si ce n'est pas le cas, ils pourront alors l'apposer gratuitement sur le véhicule, qui deviendra conforme.

Du côté des deux usines de Tesla où l'enquête a eu lieu, des dispositions ont été prises pour rapidement régler le problème. Le scanner de Fremont a ainsi été corrigé, alors que des vérifications manuelles ont été menées dans les deux gigafactorys.