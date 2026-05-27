Une étiquette, et tout est dépeuplé. Aux États-Unis, l'absence de l'une d'elle a ainsi entraîné un rappel massif de Tesla Model Y !
Les rappels de véhicules n'a rien de quelque chose de rare. Quand une défaillance est diagnostiquée, ce sont quelques fois des centaines de milliers d'unités qui sont rappelées pour être réparées au plus vite - comme on a pu le voir il y a quelques mois avec Stellantis. Mais il est par contre assez peu courant que ce genre de rappel ait lieu à cause d'une simple étiquette !
La défaillance d'un scanner dans l'usine de Fremont entraîne le non-étiquetage de milliers de véhicules
À l'occasion d'un audit interne, le 17 avril dernier, les ingénieurs de l'usine Tesla de Fremont (Californie) se sont rendus compte d'une défaillance au niveau du scanner, en charge de vérifier la présence d'une étiquette.
Cette dernière indique la capacité de charge maximale d'une voiture, dont la présence sur le véhicule est une obligation imposée par la réglementation fédérale américaine. Au bout de trois semaines d'enquête, qui s'est aussi étendue à la gigafactory Tesla au Texas, la non-conformité des véhicules dépourvus de cette étiquette a été établie.
Tesla a dû procéder au rappel de 15 000 véhicules
Résultat, Tesla a enclenché une procédure de rappel, qui va concerner outre-Atlantique tout simplement près de 15 000 véhicules Model Y. Les propriétaires de Tesla concernés recevront un courrier à partir du 17 juillet prochain.
Ceux-ci pourront alors se rendre dans un centre de service Tesla, où les techniciens pourront procéder à la vérification de la présence de cette étiquette. Si ce n'est pas le cas, ils pourront alors l'apposer gratuitement sur le véhicule, qui deviendra conforme.
Du côté des deux usines de Tesla où l'enquête a eu lieu, des dispositions ont été prises pour rapidement régler le problème. Le scanner de Fremont a ainsi été corrigé, alors que des vérifications manuelles ont été menées dans les deux gigafactorys.
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