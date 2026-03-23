Selon une information de L'Argus, ce n'est pas le premier rappel de Stellantis sur ce mois de mars, puisqu'il y a quelques jours, le groupe avait déjà ciblé ses moteurs Diesel 1.5 BlueHDi. Cette fois, c'est au tour des motorisations essence micro-hybrides d'être concernées, plus précisément le petit trois-cylindres 1.2 PureTech, le moteur essence le plus répandu dans la gamme actuelle du groupe, décliné en 110 et 145 chevaux.