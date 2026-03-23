Le constructeur Stellantis a lancé une vaste campagne de rappel en France pour risque d'incendie sur des véhicules micro-hybrides 1.2. Quelque 211 725 propriétaires sont concernés, toutes marques du groupe confondues.
C'est un rappel qui concerne beaucoup de monde : Stellantis va convoquer plus de 210 000 propriétaires de véhicules hybrides en France pour corriger un défaut pouvant, dans certaines conditions, provoquer un incendie sous le capot. En cause, une pièce mal protégée qui laisse l'eau s'infiltrer près d'un composant électrique du moteur. La bonne nouvelle, c'est que la réparation est entièrement gratuite, et les conducteurs concernés seront bientôt contactés par courrier.
Le moteur 1.2 PureTech (encore) dans le viseur de Stellantis
Selon une information de L'Argus, ce n'est pas le premier rappel de Stellantis sur ce mois de mars, puisqu'il y a quelques jours, le groupe avait déjà ciblé ses moteurs Diesel 1.5 BlueHDi. Cette fois, c'est au tour des motorisations essence micro-hybrides d'être concernées, plus précisément le petit trois-cylindres 1.2 PureTech, le moteur essence le plus répandu dans la gamme actuelle du groupe, décliné en 110 et 145 chevaux.
Tout se joue donc sous le capot, où deux pièces se trouvent trop proches l'une de l'autre, à savoir le conduit du filtre à particules et le capuchon qui protège le système électrique micro-hybride 48V. Par temps humide, de l'eau peut s'infiltrer entre elles, générer une étincelle électrique, provoquer une surchauffe et, dans le pire des cas, un départ d'incendie.
Ce défaut est hélas plus que concret, puisque Stellantis a déjà recensé 36 incidents liés à ce problème, dont 12 ont causé un incendie réel sous le capot. Heureusement, aucun conducteur n'a été blessé. En tout, 211 725 véhicules produits entre 2023 et 2026 sont concernés par ce rappel en France.
Toutes les marques Stellantis concernées par le rappel micro-hybride
Toutes les marques du groupe Stellantis sont touchées, sans exception. Peugeot arrive largement en tête avec 122 091 véhicules rappelés (modèles 208, 308, 408, 2008, 3008 et 5008), tous en version 1.2 Hybrid. Citroën est également concernée avec 42 349 C3 et C3 Aircross, tout comme Opel, qui compte 16 142 véhicules rappelés, de la Corsa au Grandland, en passant par l'Astra.
Les marques moins connues du grand public ne sont pas épargnées non plus. DS rappelle 4 840 DS3 et DS4, Jeep 5 974 Avenger et Compass, Alfa Romeo 4 491 Junior, Fiat 1 492 Grande Panda et 600, et Lancia 911 Ypsilon. En résumé, dès qu'un modèle Stellantis est équipé du moteur 1.2 Hybrid, il est concerné.
La bonne nouvelle, c'est que la correction sera en théorie simple et rapide. En concession, le technicien à juste à remplacer la pièce mal protégée par un capuchon mieux étanche, et vérifier que les deux composants problématiques sont bien espacés. Comptez 30 minutes d'immobilisation, aucun frais pour le propriétaire (un moindre mal), et Stellantis a déjà commencé à envoyer des courriers aux conducteurs concernés.