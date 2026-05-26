Emmanuel Macron présente aujourd'hui son grand plan d'électrification. La veille, une centaine de députés et de sénateurs Les Républicains signaient une tribune dans Le Monde pour détailler leur propre vision des mesures à prendre pour pousser à l'électrification. Pour ces derniers, la France vit une situation paradoxale, où elle aurait à portée de main une « ressource abondante », à savoir l'électricité, mais ne l'utiliserait pas à plein.

« Nous préférons demeurer inutilement captifs des hydrocarbures, alors que nous disposons d’un atout énergétique envié dans toute l'Europe », « nous sous-utilisons notre électricité », affirment-ils. Les élus rappellent ainsi que la consommation en électricité stagne en France depuis 2000, et a même commencé à reculer en 2017. Il n'y aurait ainsi même pas besoin à court terme de créer de nouvelles capacités pour pouvoir offrir beaucoup plus d'électricité, fondation d'une plus grande électrification de notre parc automobile. Le surplus exporté représenterait à lui seul une hausse potentielle de 20% de la consommation, rappellent-ils dans cette idée.