Une centaine d'élus Les Républicains vient de publier une tribune dans Le Monde. Ils veulent que le gouvernement réduise les taxes sur l'électricité, afin de pousser les Français vers les véhicules électriques.
L'électrification de notre parc automobile est aujourd'hui un objectif partagé par presque l'ensemble de la classe politique. Un phénomène qui tend dernièrement à prendre de la vitesse du côté de chez nous, mais qui pourrait sûrement être un peu plus aidé par les autorités. C'est en tout cas ce que l'on croit du côté du parti politique Les Républicains, où l'on pousse pour rendre l'électricité moins cher.
La France assise sur une mine d'or : l'électricité
Emmanuel Macron présente aujourd'hui son grand plan d'électrification. La veille, une centaine de députés et de sénateurs Les Républicains signaient une tribune dans Le Monde pour détailler leur propre vision des mesures à prendre pour pousser à l'électrification. Pour ces derniers, la France vit une situation paradoxale, où elle aurait à portée de main une « ressource abondante », à savoir l'électricité, mais ne l'utiliserait pas à plein.
« Nous préférons demeurer inutilement captifs des hydrocarbures, alors que nous disposons d’un atout énergétique envié dans toute l'Europe », « nous sous-utilisons notre électricité », affirment-ils. Les élus rappellent ainsi que la consommation en électricité stagne en France depuis 2000, et a même commencé à reculer en 2017. Il n'y aurait ainsi même pas besoin à court terme de créer de nouvelles capacités pour pouvoir offrir beaucoup plus d'électricité, fondation d'une plus grande électrification de notre parc automobile. Le surplus exporté représenterait à lui seul une hausse potentielle de 20% de la consommation, rappellent-ils dans cette idée.
Les élus Les Républicains veulent des taxes sur l'électricité en baisse
Mais la France exporte son surplus, qu'elle ne consomme pas. Et pourquoi ? Pour Les Républicains, ce serait dû à une électricité indûment trop cher pour le consommateur, car grevée par les taxes. La TVA, l'accise sur l'électricité et la contribution tarifaire d'acheminent représenteraient ainsi plus d'un tiers du prix payé par les Français.
Dans cette idée, les parlementaires souhaiteraient une baisse de ces taxes, afin de « renforcer le signal prix » et de pousser en conséquence les consommateurs vers cette électrification, qui les mettrait à l'abri des vicissitudes du marché des hydrocarbures (largement ressenties depuis l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël). Est-ce que l'assurance de bénéficier structurellement d'une électricité moins chère pourrait être un argument pour les Français ?