Équipé d'une puce MediaTedk Dimensity-7400 (4 nm) et de 12 Go de RAM, le Nubia Neo 5 GT devrait offrir des performances tout à fait honorables sur les jeux du moment. Une configuration musclée, qui s'adosse à une large surface de dissipation thermique de 29 502 mm², et par un système de circulation de l'air innovant, reposant notamment sur un ventilateur. Comme sur les smartphones REDMAGIC (également propriété de ZTE), il faut s'attendre à une petite nuisance sonore lorsqu'il est en utilisation.