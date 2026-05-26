Présenté au MWC de Barcelone plus tôt cette année, le Nubia Neo 5 GT officialise sa sortie française. Un nouveau smartphone gaming aux specs alléchantes, qui a le bon goût de ne pas tirer les prix vers le haut.
La crise des composants informatiques oblige les constructeurs à procéder à des augmentations de prix successives sur leurs nouveautés. Pourtant, tous ne sont pas logés à la même enseigne ! Tenez : le Nubia Neo 5 GT sera proposé à partir de 399€. Et, vu ses specs, on tient peut-être là un smartphone au rapport qualité-prix tout à fait redoutable.
Tout pour le jeu
Qui dit smartphone gaming, dit déjà design de mauvais goût. Bon, on exagère, mais disons simplement que le Nubia Neo 5 GT ne sera pas la tasse de thé du tout venant. En revanche, la marque de ZTE s'assure que l'un des principaux défis de ce genre d'appareils est relevé, à savoir la chauffe, et plus particulièrement la dissipation de chaleur.
Équipé d'une puce MediaTedk Dimensity-7400 (4 nm) et de 12 Go de RAM, le Nubia Neo 5 GT devrait offrir des performances tout à fait honorables sur les jeux du moment. Une configuration musclée, qui s'adosse à une large surface de dissipation thermique de 29 502 mm², et par un système de circulation de l'air innovant, reposant notamment sur un ventilateur. Comme sur les smartphones REDMAGIC (également propriété de ZTE), il faut s'attendre à une petite nuisance sonore lorsqu'il est en utilisation.
Pour ne rien gâcher, le Nubia Neo 5 GT est aussi doté d'une batterie de 6210 mAh, rechargeable à 45W sous nos latitudes (c'est 80W en Chine). La fonction bypass charging est aussi au rendez-vous pour alimenter le smartphone sans le décharger.
Des fonctions gaming tous azimuts
Outre son refroidissement perfectionné, le Nubia Neo 5 GT emprunte aux smartphones gaming les plus nantis leurs gâchettes latérales capacitives de 550 Hz. Concrètement, elles peuvent être configurées pour agir comme les gâchettes d'une manette traditionnelles, améliorant drastiquement le confort de jeu. On trouve aussi un espace dédié à l'optimisation des performances des titres installés, ainsi qu'une IA, Demi 2.0, décrite comme « un assistant intelligent capable de fournir des conseils en temps réel, des informations sur les jeux FPS et MOBA, ou encore de répondre instantanément aux questions liées au gameplay. »
Tout cela se déroulera sur un écran AMOLED de 6,8" proposant une définition 1,5K, soit 1224 x 2720 pixels. La partie photo, elle, reste anecdotique, avec un grand-angle de 50 Mpx dont les caractéristiques ne sont même pas précisées par le communiqué. Autant dire que ce ne sera pas le point fort de cette référence.
On restera aussi dans le flou concernant la politique de mises à jour du produit. Si Nubia reprend les habitudes de REDMAGIC, alors le Neo 5 GT devrait profiter de cinq ans de mises à jour au total.