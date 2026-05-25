Ancienne gloire du jeu PC avec la saga des Wing Commander, Chris Roberts n’en avait pas terminé avec les épopées spatiales et Star Citizen se présentait alors tout de suite comme le digne successeur des Wing Commander. Il était alors question d’une sortie en 2014 et, sur Kickstarter, le projet a permis de lever la somme, alors considérable, de deux millions de dollars.

Nous sommes aujourd’hui douze ans après la fenêtre de lancement initiale et vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais le financement s’est poursuivi au travers de multiples campagnes et de la vente d’objets ou de vaisseaux. La communauté Star Citizen est si engagée que la coquette somme de 1 milliard de dollars vient d’être atteinte, à en croire Chris Roberts.