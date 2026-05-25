Le chiffre donne le vertige et contribue à donner une dimension toujours plus spéciale à ce projet qui court depuis bientôt quinze ans.
À la base, il ne s’agissait que d’une campagne Kickstarter « comme une autre » à une époque où ce type de financements participatifs avait le vent en poupe. Aujourd’hui, Star Citizen fait figure d’OVNI – sans mauvais jeu de mots –, mais la sortie ne semble pas encore pour tout de suite.
Une campagne Kickstarter lancée en 2012
Après une incursion remarquée dans le Septième Art – mais pas forcément pour les bonnes raisons –, Chris Roberts est revenu au jeu vidéo en 2012 avec un nouveau studio de jeu vidéo et le projet Star Citizen.
Ancienne gloire du jeu PC avec la saga des Wing Commander, Chris Roberts n’en avait pas terminé avec les épopées spatiales et Star Citizen se présentait alors tout de suite comme le digne successeur des Wing Commander. Il était alors question d’une sortie en 2014 et, sur Kickstarter, le projet a permis de lever la somme, alors considérable, de deux millions de dollars.
Nous sommes aujourd’hui douze ans après la fenêtre de lancement initiale et vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais le financement s’est poursuivi au travers de multiples campagnes et de la vente d’objets ou de vaisseaux. La communauté Star Citizen est si engagée que la coquette somme de 1 milliard de dollars vient d’être atteinte, à en croire Chris Roberts.
La campagne solo, Squadron 42, prévue en 2026
À cette occasion, Chris Roberts a accordé une entrevue à Variety. Il y précise que « beaucoup de gens rêvent d'explorer le monde virtuel d'un jeu comme Star Citizen, et c'est ce qui nous a permis d'en arriver là ».
Chris Roberts ajoute qu’un « tel projet serait impossible à réaliser avec le financement d'un grand éditeur traditionnel ou de fonds d'investissement. Ils n'auraient généralement ni le temps ni la patience. Mais avec ce que nous faisons, les gens veulent simplement voir le monde le plus vaste et le plus abouti possible, et ils adorent l'idée de ce rêve ».
Plus important, malgré les années qui passent, l’enthousiasme des joueurs ne semble pas s’étioler. Chris Roberts le confirme en expliquant que « plus ils en découvrent, plus leur enthousiasme grandit » avant d’ajouter être « convaincu que nous avons encore de belles années devant nous, même après la sortie de la version 1.0, pour enrichir et développer l'univers et le monde ».
Sans surprise, avec un tel montant, Star Citizen est aujourd’hui, et de loin, le projet participatif ayant récolté la plus grosse somme. À l’heure actuelle, il est toujours question de lancer Squadron 42, sa campagne solo, courant 2026 alors que la date de sortie du projet multijoueur, Star Citizen, reste floue.