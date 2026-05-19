Samsung enregistre une nette progression sur les six premières semaines de commercialisation de sa nouvelle gamme de smartphones. Le modèle Ultra tire particulièrement les ventes en Europe, où il bat des records historiques pour la marque.
Les chiffres publiés par Counterpoint Research confirment le bon départ commercial de la série Galaxy S26. Durant les six semaines suivant le lancement, les ventes ont dépassé de 15 % celles enregistrées l'an passé pour la gamme S25 sur la même période. Samsung profite également d'une hausse globale de 5 % de ses ventes de smartphones, maintenant sa position face aux marques chinoises qui peinent à progresser. La répartition géographique révèle toutefois des disparités : les États-Unis et la Corée du Sud tirent les résultats vers le haut, tandis que la Chine et le Japon reculent et que l’Europe se distingue par l’engouement pour le modèle Ultra.
Galaxy S26 : des performances contrastées selon les marchés
Les États-Unis et la Corée du Sud portent la croissance de la série Galaxy S26. Samsung y affiche une progression à deux chiffres, signe d'une demande soutenue pour ses nouveaux flagships. Ces deux pays représentent des bastions historiques pour le constructeur coréen et la réception du Galaxy S26 confirme la solidité de l'ancrage commercial dans ces zones.
Le tableau est plus contrasté en Asie. En Chine et au Japon, la demande pour les Galaxy S26 s’est révélée plus faible que celle observée l’an dernier au lancement des Galaxy S25. Le rapport relayé par SamMobile y voit le possible signe d’un affaiblissement de l’attrait de Samsung dans ces marchés, sans que cette faiblesse ne pèse sur le bilan global, soutenu notamment par les États-Unis et la Corée du Sud.
L'Ultra écrase la concurrence en Europe
Le Galaxy S26 Ultra mène la danse sur le marché européen. Durant les quatre premières semaines de commercialisation, le modèle le plus haut de gamme a concentré une grande partie de la demande et atteint une part inédite dans le mix des ventes Galaxy S de Samsung sur le continent. Jamais un modèle Ultra n’avait pesé aussi lourd dans cette gamme sur le Vieux Continent.
La stratégie tarifaire a aussi joué en faveur de Samsung. En Europe, le constructeur a maintenu les prix de sa nouvelle génération à un niveau stable, ce qui a renforcé l’attrait du Galaxy S26 Ultra auprès des acheteurs. Un choix qui a accompagné la forte demande observée sur le continent durant les premières semaines de commercialisation.
Les ventes ont néanmoins ralenti après les six premières semaines de commercialisation. Cette période correspond généralement au moment où les acheteurs les plus décidés ont déjà franchi le pas. Reste dorénavant à observer si Samsung parviendra à maintenir cette dynamique durant le second semestre, après un lancement nettement supérieur à celui des Galaxy S25.