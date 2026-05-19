Le Galaxy S26 Ultra mène la danse sur le marché européen. Durant les quatre premières semaines de commercialisation, le modèle le plus haut de gamme a concentré une grande partie de la demande et atteint une part inédite dans le mix des ventes Galaxy S de Samsung sur le continent. Jamais un modèle Ultra n’avait pesé aussi lourd dans cette gamme sur le Vieux Continent.

La stratégie tarifaire a aussi joué en faveur de Samsung. En Europe, le constructeur a maintenu les prix de sa nouvelle génération à un niveau stable, ce qui a renforcé l’attrait du Galaxy S26 Ultra auprès des acheteurs. Un choix qui a accompagné la forte demande observée sur le continent durant les premières semaines de commercialisation.

Les ventes ont néanmoins ralenti après les six premières semaines de commercialisation. Cette période correspond généralement au moment où les acheteurs les plus décidés ont déjà franchi le pas. Reste dorénavant à observer si Samsung parviendra à maintenir cette dynamique durant le second semestre, après un lancement nettement supérieur à celui des Galaxy S25.