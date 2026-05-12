Foire aux questions

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À quoi sert l’API Windows CreateFileW, et pourquoi peut-elle bloquer un fichier sans le modifier ?

CreateFileW est une fonction Win32 qui permet d’ouvrir (ou créer) un fichier, un périphérique ou un flux, en précisant précisément les droits d’accès et le mode de partage. Elle ne fait pas « l’édition » du fichier par elle-même : elle obtient surtout un handle (un pointeur de gestion) vers la ressource. Si un processus ouvre un fichier avec un partage restrictif, Windows applique cette règle au niveau du système de fichiers et refuse les ouvertures concurrentes incompatibles. Le résultat peut être une indisponibilité totale pour les autres applications, sans chiffrement ni écriture sur le disque. C’est un mécanisme normal de synchronisation, détournable si on l’applique massivement et intentionnellement.

Que signifie le paramètre dwShareMode à 0, et à quoi correspond l’erreur STATUS_SHARING_VIOLATION ?

dwShareMode définit quelles opérations (lecture, écriture, suppression) les autres processus sont autorisés à effectuer pendant qu’un fichier est déjà ouvert. Quand dwShareMode vaut 0, le fichier est ouvert en accès exclusif : aucun autre processus ne peut l’ouvrir tant que le premier handle reste actif. Si une autre application tente quand même d’y accéder, Windows renvoie typiquement l’erreur STATUS_SHARING_VIOLATION, qui indique une violation des règles de partage. Ce comportement vise normalement à éviter les corruptions ou les conflits d’écriture entre logiciels. Utilisé à grande échelle, il peut produire un effet “ransomware-like” basé sur le verrouillage, pas sur la modification des données.

Pourquoi des partages SMB, DFS ou un NAS amplifient-ils l’impact d’un verrouillage en accès exclusif ?

SMB est le protocole de partage de fichiers le plus courant sous Windows : une ouverture de fichier faite depuis un poste client se traduit par des handles maintenus côté serveur de fichiers. DFS (Distributed File System) peut, selon le déploiement, présenter plusieurs partages et serveurs comme une arborescence unique, ce qui étend mécaniquement la surface touchée si l’opération est automatisée. Un NAS exposé en SMB centralise souvent les données de plusieurs équipes, donc un verrouillage massif se répercute rapidement sur de nombreux utilisateurs et applications. Dans ces environnements, le symptôme n’est pas la perte de données, mais l’indisponibilité généralisée de fichiers pourtant intacts. La remédiation passe alors par l’inspection des sessions/handles côté serveur et la coupure des connexions responsables, plutôt que par une restauration.