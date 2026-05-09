La confusion est partie d’une courte vidéo teaser publiée pour The Android Show: I/O. On y voyait la mascotte Android actionner un interrupteur avant de devenir translucide. Ce simple effet visuel a suffi à alimenter l’idée que Google préparait une interface plus proche de celle d’iOS, avec des jeux de transparence rappelant Liquid Glass.

La réaction de Sameer Samat visait donc à fermer la porte à cette éventualité. Pour les Pixel, Android ne va pas reprendre l’identité graphique introduite par Apple. Le message est d’autant plus frappant que les smartphones de Google servent de vitrine à Android, même si le système d’exploitation est aussi utilisé par d’autres fabricants.

Cette distinction a son importance puisque des marques comme Oppo ou Xiaomi proposent leurs propres versions d’Android, parfois modifiées avec des éléments visuels évoquant Liquid Glass. Samsung a également repris certains codes graphiques proches de ceux d’Apple. Mais ces choix ne signifient pas que Google compte appliquer la même direction à ses Pixel.