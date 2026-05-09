Les utilisateurs de Pixel qui redoutaient de voir Android adopter l’esthétique Liquid Glass peuvent être rassurés. Google vient de couper court aux spéculations : les smartphones de la marque n'adopteront pas l'esthétique popularisée par Apple.
Le design Liquid Glass, présenté par Apple avec ses nouvelles versions logicielles, ne servira pas de modèle aux téléphones Pixel. C’est le message envoyé par Sameer Samat, président d’Android chez Google, après la diffusion d’un montage imaginant un smartphone Android habillé d’une interface proche de celle d’Apple. Sa réponse, relayée par 9to5Google, a été directe : « Ça n’arrivera pas ! Vous êtes fous. »
Google coupe court aux comparaisons avec Liquid Glass
La confusion est partie d’une courte vidéo teaser publiée pour The Android Show: I/O. On y voyait la mascotte Android actionner un interrupteur avant de devenir translucide. Ce simple effet visuel a suffi à alimenter l’idée que Google préparait une interface plus proche de celle d’iOS, avec des jeux de transparence rappelant Liquid Glass.
La réaction de Sameer Samat visait donc à fermer la porte à cette éventualité. Pour les Pixel, Android ne va pas reprendre l’identité graphique introduite par Apple. Le message est d’autant plus frappant que les smartphones de Google servent de vitrine à Android, même si le système d’exploitation est aussi utilisé par d’autres fabricants.
Cette distinction a son importance puisque des marques comme Oppo ou Xiaomi proposent leurs propres versions d’Android, parfois modifiées avec des éléments visuels évoquant Liquid Glass. Samsung a également repris certains codes graphiques proches de ceux d’Apple. Mais ces choix ne signifient pas que Google compte appliquer la même direction à ses Pixel.
Android entend bien rester… Android
Pour rappel, Apple a introduit Liquid Glass avec iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26. L’objectif était d’unifier l’apparence de ses différentes plateformes logicielles. Ce changement a fortement marqué les utilisateurs d’Apple, sans pour autant faire l’unanimité.
Google, de son côté, s’appuie depuis 2014 sur Material Design. Ce langage visuel a évolué à plusieurs reprises au fil des années. En 2025, l’entreprise a présenté Material 3 Expressive, une évolution centrée sur des animations plus naturelles, plus souples, ainsi que sur des thèmes de couleurs dynamiques.
De toute évidence, cela ne veut pas dire qu’Android restera figé. Selon les dernières rumeurs, Google pourrait intégrer davantage d’effets de flou dans Android 17. L’idée serait plutôt d’aller vers un rendu plus plat, avec une apparence de verre dépoli, et non vers une imitation de Liquid Glass. Le géant de Mountain View doit nous en apprendre plus sur Android 17 le 12 mai prochain.