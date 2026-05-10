En Chine, Huawei a présenté une nouvelle génération de phares permettant aux véhicules de projeter des contenus vidéo, en couleurs, sur n’importe quel mur. On vous explique.
Depuis quelques années déjà, Huawei propose un système d’éclairage baptisé XPixel, qui équipe certains de ses véhicules, dont la Stelato S9. Une technologie d'éclairage adaptatif très avancée, qui permet notamment d’adapter le faisceau pour éviter l’éblouissement des autres usagers. Mais aujourd’hui, le système va (beaucoup) plus loin, comme le relève L’Automobile Magazine.
Huawei transforme les phares de ses voitures en vidéoprojecteurs géants avec XPixel
À l’occasion de la Qiankun Technology Conference, Huawei a levé le voile sur une nouvelle génération de sa technologie XPixel. La firme chinoise pousse ainsi encore plus loin le concept de phares intelligents avec l’arrivée d’une projection « full color », capable d’afficher aussi bien des images que des vidéos directement sur une surface extérieure.
Jusqu’ici, XPixel servait principalement à améliorer la sécurité et l’assistance à la conduite. La technologie pouvait notamment projeter des indications au sol, comme une trajectoire idéale dans certaines situations, ou encore des signaux destinés aux piétons afin de sécuriser une traversée.
Avec cette évolution, les blocs optiques deviennent désormais de véritables vidéoprojecteurs embarqués. Il suffit de stationner le véhicule face à un mur pour transformer ce dernier en écran géant improvisé et lancer un film, une série ou tout autre contenu vidéo.
Une technologie spectaculaire… mais encore très gadget ?
Huawei ne compte pas s’arrêter au simple divertissement vidéo. La technologie XPixel peut également projeter des animations interactives au sol, notamment à destination des enfants. Il est par exemple tout à fait possible d’afficher une marelle virtuelle, idéale pour occuper les plus jeunes pendant une pause sur un trajet.
La démonstration technologique impressionne clairement sur le papier, tant par la qualité de projection que par les usages envisagés. Reste toutefois une question essentielle, à savoir si ces fonctionnalités seront réellement utilisées au quotidien, ou s’il s’agit surtout d’un argument marketing destiné à mettre en avant le savoir-faire technologique du géant chinois ?
Cette nouvelle version de XPixel devrait faire ses débuts à bord du SUV Aito M9, avant d’être progressivement étendue à d’autres modèles du groupe. Pour l’heure, ces fonctions restent réservées au marché chinois.