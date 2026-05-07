Le studio montpelliérain Unexpected revient avec Deified, un roguelite tactique où vous enchaînez les runs à coup de reliques maudites, et bonne nouvelle… il est déjà disponible en accès anticipé sur Steam.
Deified marque le retour d’Unexpected sur le devant de la scène indé. Au programme : un roguelite tactique au tour par tour où chaque run se joue à coups de reliques maudites, de slots remplis de malus bien sales et de boss qui ne vous feront aucun cadeau. Vous y incarnez Sator, chargé de reprendre l’Or du Rhin à une bande de Seigneurs corrompus, dans une ambiance sombre qui n'est pas sans rappeler certains classiques du genre.
Un nouveau projet signé Unexpected
Unexpected revient donc avec un nouveau concept taillé pour les amateurs de roguelites exigeants. Le studio montpelliérain, qu’on connaît déjà pour looK INside, As Far As The Eye ou encore dWARf, change une nouvelle fois de registre, mais garde son goût pour les systèmes de jeu bien marqués et les univers à forte personnalité.
Après une démo jouable mise en ligne fin février, Deified est désormais disponible en accès anticipé sur Steam à 12,99 € depuis le 27 avril. De quoi laisser les joueurs se frotter à son mélange de combats tactiques au tour par tour, de gestion de reliques maudites et de boss pensés pour casser les automatismes run après run.
Un roguelite tactique addictif et exigeant
Sur le papier, Deified coche pas mal de cases du roguelite de niche qui sait ce qu’il veut. Derrière ses faux airs de Hades, Deified lorgne en réalité davantage du côté d’un Into the Breach ou d’un Shogun Showdown.
Les combats se déroulent au tour par tour, mais ici, pas de mana, pas de points d’action à compter, pas de cooldown à surveiller : à chaque tour, vous avez accès à toute la puissance de vos reliques. La vraie contrainte vient ailleurs, dans la façon de les équiper et de composer avec les malus qui vont avec.
Le cœur du jeu repose sur un système de « slots » : chaque relique est placée sur un emplacement qui lui associe un bonus et un malus, histoire de vous forcer à faire des choix pas toujours confortables. Vous récupérez de nouvelles reliques au fil de vos runs, combinez des fragments pour les restaurer et les améliorer, puis débloquez de nouvelles options via des arbres de compétences qui viennent enrichir votre arsenal à chaque tentative.
Des boss taillés pour ruiner vos plans !
Pas de bon roguelite sans ennemis retors, et Deified ne semble pas déroger à la règle. Vous y incarnez Sator, lancé dans une croisade contre sept Seigneurs qui ont corrompu l’Or du Rhin pour en faire des reliques d’un pouvoir monstrueux, mais liées à une malédiction éternelle. Chaque boss arrive avec sa propre mécanique de malédiction, pensée pour venir contrarier vos builds préférés et vous forcer à adapter votre stratégie.
L’idée est claire : vous pousser à expérimenter des combinaisons de reliques, à tester de nouveaux emplacements et à accepter de prendre des risques avec des malus bien violents pour débloquer des bonus à la hauteur. Perdre fait partie du process, mais chaque run vous permet de renforcer vos options et d’ouvrir la voie à de nouvelles salles, de nouvelles reliques et de nouvelles approches !
Une version "early access" déjà bien fournie
Dans son état actuel, la version en accès anticipé de Deified propose un socle déjà solide : sept boss à affronter, un système de reliques et de slots au cœur de chaque run, ainsi que des arbres de compétences pour enrichir progressivement vos parties. Le studio a annoncé vouloir profiter de cette phase pour ajouter du contenu, ajuster l’équilibrage et affiner les synergies entre reliques.
Pour ceux qui avaient déjà testé la démo de février, cette early access est l’occasion de prolonger l’expérience et de suivre l’évolution du jeu de l’intérieur. Pour les autres, c’est une bonne porte d’entrée si vous cherchez un roguelite tactique plus pointu que la moyenne, avec une ambiance sombre, des choix lourds de conséquences et des runs où chaque emplacement compte.