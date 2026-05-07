Sur le papier, Deified coche pas mal de cases du roguelite de niche qui sait ce qu’il veut. Derrière ses faux airs de Hades, Deified lorgne en réalité davantage du côté d’un Into the Breach ou d’un Shogun Showdown.

Les combats se déroulent au tour par tour, mais ici, pas de mana, pas de points d’action à compter, pas de cooldown à surveiller : à chaque tour, vous avez accès à toute la puissance de vos reliques. La vraie contrainte vient ailleurs, dans la façon de les équiper et de composer avec les malus qui vont avec.

Le cœur du jeu repose sur un système de « slots » : chaque relique est placée sur un emplacement qui lui associe un bonus et un malus, histoire de vous forcer à faire des choix pas toujours confortables. Vous récupérez de nouvelles reliques au fil de vos runs, combinez des fragments pour les restaurer et les améliorer, puis débloquez de nouvelles options via des arbres de compétences qui viennent enrichir votre arsenal à chaque tentative.