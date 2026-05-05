L'ouverture variable permet d'ajuster mécaniquement la taille de l'ouverture du capteur selon les conditions de prise de vue. Une ouverture étroite convient mieux aux paysages en pleine lumière : elle maintient davantage d'éléments nets dans la scène et évite la surexposition des zones claires. À l'inverse, une ouverture large capte plus de lumière en conditions sombres, réduit le bruit numérique et génère un flou d'arrière-plan naturel pour les portraits.

Samsung avait déjà exploré cette piste avec les Galaxy S9 et S10, qui proposaient deux réglages d'ouverture (F1.5 et F2.4). Le constructeur coréen a ensuite privilégié la course aux mégapixels, délaissant cette approche mécanique. Le S27 Ultra pourrait aller plus loin que ses prédécesseurs en proposant plus de paliers d'ouverture. D'ailleurs, Apple préparerait également un système similaire pour ses iPhone 18 Pro et Pro Max.

Le capteur principal de 200 MP pourrait en outre intégrer la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ce système améliore la plage dynamique en associant un condensateur à chaque pixel. Lorsque la lumière dépasse la capacité d'un pixel, le surplus se stocke dans le condensateur. Le processeur d'image combine ensuite les données du pixel et du condensateur pour produire des clichés capturant davantage de détails dans les zones sombres comme dans les zones claires. Couplée à l'ouverture variable, cette technologie renforcerait donc sensiblement la qualité photo et vidéo.