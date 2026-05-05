Samsung envisagerait de passer de quatre à trois capteurs photo sur son prochain flagship. Une réduction en apparence contradictoire, mais qui pourrait s'accompagner du retour d'une technologie abandonnée depuis plusieurs années.
D'après le leaker chinois SmartPikachu, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait sa configuration quadruple caméra au profit d'un système à trois capteurs. La principale nouveauté tiendrait à l'arrivée d'une ouverture variable sur le module principal de 200 mégapixels, vraisemblablement un ISOCELL HP6. Les deux autres capteurs seraient un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 5x. Cette évolution s'accompagnerait de plusieurs autres modifications, dont la suppression du téléobjectif 3x présent sur la gamme depuis le Galaxy S22 Ultra.
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Galaxy S27 Ultra : un bloc photo simplifié, mais potentiellement mieux armé
L'ouverture variable permet d'ajuster mécaniquement la taille de l'ouverture du capteur selon les conditions de prise de vue. Une ouverture étroite convient mieux aux paysages en pleine lumière : elle maintient davantage d'éléments nets dans la scène et évite la surexposition des zones claires. À l'inverse, une ouverture large capte plus de lumière en conditions sombres, réduit le bruit numérique et génère un flou d'arrière-plan naturel pour les portraits.
Samsung avait déjà exploré cette piste avec les Galaxy S9 et S10, qui proposaient deux réglages d'ouverture (F1.5 et F2.4). Le constructeur coréen a ensuite privilégié la course aux mégapixels, délaissant cette approche mécanique. Le S27 Ultra pourrait aller plus loin que ses prédécesseurs en proposant plus de paliers d'ouverture. D'ailleurs, Apple préparerait également un système similaire pour ses iPhone 18 Pro et Pro Max.
Le capteur principal de 200 MP pourrait en outre intégrer la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ce système améliore la plage dynamique en associant un condensateur à chaque pixel. Lorsque la lumière dépasse la capacité d'un pixel, le surplus se stocke dans le condensateur. Le processeur d'image combine ensuite les données du pixel et du condensateur pour produire des clichés capturant davantage de détails dans les zones sombres comme dans les zones claires. Couplée à l'ouverture variable, cette technologie renforcerait donc sensiblement la qualité photo et vidéo.
LOFIC, zoom 3x et recharge Qi2.x : ce que Samsung pourrait changer
Le téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x, présent depuis trois générations de Galaxy Ultra, disparaîtrait du S27. Samsung compterait sur le recadrage numérique du capteur principal pour assurer ce niveau de zoom. Cette suppression libérerait de l'espace interne, potentiellement alloué aux aimants nécessaires à la charge sans fil Qi2.x.
Aucune information n'a pour l'instant filtré sur la caméra frontale. Un capteur de plus grande taille et de meilleure résolution constituerait une amélioration bienvenue. Certaines rumeurs évoquent l'intégration d'un système de reconnaissance faciale 3D pour renforcer la sécurité. D'autres mentionnent l'adoption d'un capteur frontal au format carré, à l'image de celui d'Apple, permettant de photographier indifféremment en mode portrait ou paysage sans pivoter l'appareil.
Si ces pistes se confirment, Samsung ferait alors un pari assez clair : moins multiplier les capteurs afin de mieux exploiter ceux qui restent.