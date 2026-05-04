En 2026, le prix de l'assurance auto en France atteint 663 euros en moyenne annuelle, et selon la marque ou le modèle de votre véhicule, la note peut littéralement varier du simple au double, comme le révèle le baromètre LeLynx publié lundi.
L'assurance auto représente un vrai pan dans le budget des Français, peut-être plus que jamais. En 2026, assurer sa voiture coûte en moyenne 663 euros par an avec, selon les marques, une facture qui peut aller du simple au double. De la Renault Twingo à 404 euros à la Tesla Model 3 qui dépasse les 1 000 euros, le comparateur d'assurance LeLynx.fr révèle des écarts saisissants dans son baromètre dévoilé ce lundi 4 mai 2026.
Les Français choisissent de moins en moins le tous risques pour leur assurance auto
En 2026, la prime d'assurance auto moyenne grimpe à 663 euros par an. Le tiers, la couverture minimale légale, revient à 526 euros en moyenne, tandis que le tous risques, qui protège aussi votre propre véhicule en cas d'accident, atteint les 784 euros. Deux cent cinquante euros de différence qui, en cas de budget serré, peuvent évidemment compter.
On apprend que plus en plus de conducteurs optent pour la formule la moins protectrice, le tiers, dont la part progresse de 28 % à 32 % des contrats en un an. Le tous risques, lui, recule de 49 % à 46 %. Sur le plan tarifaire, et c'est un peu l'ironie du sort, c'est justement le tiers qui a le plus augmenté cette année (+7 euros), quand le tous risques n'a, lui, pas bougé d'un centime.
L'âge est l'autre facteur assez douloureux. Un conducteur de moins de 20 ans paie en moyenne 1 538 euros par an, soit 250 % de plus qu'un conducteur de 65 à 69 ans, qui s'en tire à 434 euros sur l'année. La piste pour limiter les dégâts reste la conduite accompagnée. Les jeunes ayant pratiqué l'AAC voient leur prime d'assurance tomber à 1 260 euros, contre 1 634 euros pour ceux qui ont appris à conduire sans.
Dacia contre Tesla, le grand écart des primes d'assurance
En ce qui concerne les constructeurs maintenant. Parmi les 20 marques les plus comparées sur LeLynx.fr, c'est Dacia qui remporte la mise, avec une assurance auto à 545 euros par an en moyenne, soit 118 euros de moins que la moyenne nationale. Mieux encore : en tous risques, elle reste la seule marque sous la barre des 600 euros, à 595 euros. Décidément, abordable à l'achat et à entretenir, la low-cost roumaine est aussi visiblement abordable à assurer.
À l'inverse, et vous ne serez pour certains peut-être pas surpris, la marque la plus chère à assurer n'est pas Allemande. C'est Tesla, Américaine et 100 % électrique, qui trône en tête avec 974 euros de prime annuelle, soit 430 euros de plus que notre Dacia, un écart de près de 80 %. En tous risques, le fossé se réduit un peu mais reste colossal, 987 euros pour Tesla contre 595 euros pour Dacia, soit 66 % de plus.
Entre ces deux extrêmes, le classement reste assez cohérent. Derrière Dacia, Suzuki (565 €), Fiat (579 €), Citroën (583 €) et Ford (593 €) complètent le top 5 des marques les moins chères à assurer. De l'autre côté, BMW (832 €), Audi (822 €), Mercedes (761 €) et Volkswagen (722 €) caracolent dans le haut du tableau, même s'ils restent loin derrière Tesla, dont la prime dépasse la leur d'au moins 150 euros.
De la Twingo à 404 euros au Tesla Model 3 à plus de 1 000 euros, les modèles font toute la différence
Et au rayon des modèles, que peut-on dire ? C'est un cocorico, puisque la Renault Twingo s'impose comme la voiture la moins chère à assurer en 2026, à peine 404 euros par an seulement, ou 34 euros par mois, une box internet quoi. Derrière elle, le Dacia Sandero (516 €), le Dacia Duster (518 €), le Renault Scénic III (533 €) et le Citroën C4 Picasso (543 €) complètent le top 5 économique. Le point commun de ces modèles, c'est qu'ils sont populaires, peu puissants et au final assez peu ciblés par les voleurs, autant de critères qui rassurent les assureurs et font baisser la prime.
Du côté des modèles les plus chers, roulement de tambour, Tesla place deux voitures dans le top 3 : son Model 3 à 1 009 euros par an et le Model Y à 938 euros. Entre les deux, la Renault Clio V s'intercale à 959 euros, une surprise à première vue, mais pas tant que ça, car victime de son immense popularité depuis 1990, elle figure parmi les modèles qui enregistrent le plus d'accidents et de vols de roues en France, ce qui fait mécaniquement grimper la note de l'assurance.
Peut-être un mot, enfin, sur le marché des véhicules électriques. Quel est le comportement des conducteurs, en matière d'assurance ? LeLynx nous explique que 87 % des propriétaires choisissent le tous risques. C'est logique, allez-vous nous dire, quand on sait qu'une batterie ou un composant électronique peut coûter une fortune à remplacer. Et forcément, les primes s'envolent. Le Tesla Model 3 culmine à 1 028 euros par an dans cette formule, quand la Renault Zoé s'en sort à 648 euros. Arthur Martiano, le directeur général de LeLynx.fr, confirme qu'« une Tesla Model 3 peut coûter près de 60 % plus cher à assurer qu'une Renault Zoé, au vu du prix des réparations, de la technologie utilisée et de la puissance du véhicule. »
Le prix d'une voiture ne s'arrête pas à l'achat. Et à l'heure où les budgets se serrent, le choix de la marque, du modèle et de la formule d'assurance est devenu, qu'on le veuille ou non, un arbitrage financier à part entière.