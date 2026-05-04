Peut-être un mot, enfin, sur le marché des véhicules électriques. Quel est le comportement des conducteurs, en matière d'assurance ? LeLynx nous explique que 87 % des propriétaires choisissent le tous risques. C'est logique, allez-vous nous dire, quand on sait qu'une batterie ou un composant électronique peut coûter une fortune à remplacer. Et forcément, les primes s'envolent. Le Tesla Model 3 culmine à 1 028 euros par an dans cette formule, quand la Renault Zoé s'en sort à 648 euros. Arthur Martiano, le directeur général de LeLynx.fr, confirme qu'« une Tesla Model 3 peut coûter près de 60 % plus cher à assurer qu'une Renault Zoé, au vu du prix des réparations, de la technologie utilisée et de la puissance du véhicule. »