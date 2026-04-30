Le lavage repose sur deux serpillières rotatives, dont une extensible pour laver le long des murs, avec une vitesse de rotation de 260 tr/min et une pression descendante de 12 N. L’objectif n’est donc pas seulement d’humidifier le sol, mais de renforcer l’action mécanique pour mieux décoller les salissures. MOVA cite notamment les taches sèches, les résidus collants et les traces du quotidien dans les cuisines, les salles à manger ou les entrées.

En combinant aspiration et lavage dans un même passage, le P70 Pro Ultra cherche à répondre à un besoin simple : nettoyer plus efficacement, sans demander à l’utilisateur de repasser derrière.