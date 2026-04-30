MOVA veut rendre les robots aspirateurs laveurs haut de gamme plus accessibles. Avec le P70 Pro Ultra, la marque mise sur une fiche technique musclée et un prix de lancement agressif.
Le marché des aspirateurs robots laveurs évolue vite, et les fonctions autrefois réservées aux modèles les plus chers commencent à descendre en gamme. Puissance d’aspiration élevée, lavage automatisé des serpillières, station complète, navigation intelligente : ces critères sont devenus essentiels pour les utilisateurs qui veulent déléguer une partie du ménage sans multiplier les manipulations. MOVA s’inscrit dans cette tendance avec le P70 Pro Ultra, un nouveau modèle de sa série P présenté comme une solution pensée pour les usages du quotidien, mais capable de répondre à des nettoyages plus exigeants. L’appareil combine une aspiration jusqu’à 30 000 Pa, un double système de serpillières rotatives et un auto-nettoyage à l’eau chaude à 100 °C. Le tout à un prix très agressif, même hors-promotion.
Une fiche technique haut de gamme
Le MOVA P70 Pro Ultra se présente d’abord comme une évolution du P50 Pro Ultra. La marque met en avant des progrès sur plusieurs points : les performances de nettoyage, l’efficacité de l’entretien et l’adaptation aux tapis. Son argument principal reste sa puissance d’aspiration, digne d'un modèle premium et annoncée à 30 000 Pa, un niveau pensé pour gérer aussi bien la poussière quotidienne que les débris de cuisine, les poils d’animaux ou la saleté logée dans les interstices du sol.
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Le lavage repose sur deux serpillières rotatives, dont une extensible pour laver le long des murs, avec une vitesse de rotation de 260 tr/min et une pression descendante de 12 N. L’objectif n’est donc pas seulement d’humidifier le sol, mais de renforcer l’action mécanique pour mieux décoller les salissures. MOVA cite notamment les taches sèches, les résidus collants et les traces du quotidien dans les cuisines, les salles à manger ou les entrées.
En combinant aspiration et lavage dans un même passage, le P70 Pro Ultra cherche à répondre à un besoin simple : nettoyer plus efficacement, sans demander à l’utilisateur de repasser derrière.
Lavage à 100°C et détection des objets par IA
Un bon aspirateur robot n'arrive jamais sans sa station tout-en-un qui automatise les principales tâches de maintenance. Celle du P70 Pro Ultra prend en charge le remplissage de la solution, la vidange du bac à poussière, le lavage des serpillières à 100°C et la recharge.
Le P70 Pro Ultra mise enfin sur une navigation LDS associée à une reconnaissance d’obstacles par IA. Grâce à une lumière structurée 3D monoculaire et à une vision RGB, il peut identifier et éviter plus de 280 types d’objets du quotidien, comme les câbles, les petits objets ou les meubles.
À ce prix, MOVA ne vend pas seulement un énième robot aspirateur plus puissant que les précédents mais tente surtout de rendre le très haut de gamme plus accessible aux familles. Il est disponible à 599 euros du 29 avril au 12 mai pour son lancement, puis sera proposé ensuite à un prix de 699€.