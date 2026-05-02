Foire aux questions

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Que signifient 22 kW, 150 kW ou 400 kW sur une borne de recharge, et quel impact sur le temps de recharge ?

Le kW indique la puissance maximale délivrée à l’instant T par la borne, ce qui influence directement la vitesse à laquelle la batterie peut récupérer de l’énergie. En pratique, 22 kW correspond souvent à de la charge AC (courant alternatif), plutôt adaptée aux arrêts longs, tandis que les puissances élevées (souvent à partir de 50 kW) renvoient à de la charge DC (courant continu) dite « rapide » ou « ultra-rapide ». Le temps réel dépend surtout du véhicule (capacité de la batterie, puissance acceptée, température) et de l’état de charge au départ. La recharge n’est pas linéaire : la puissance baisse généralement au-delà d’un certain pourcentage pour protéger la batterie. Résultat : une borne 300–400 kW n’accélère que si la voiture peut réellement encaisser ce niveau de puissance, au moins sur une partie de la session.

Quelle est la différence technique entre recharge AC et recharge DC sur les stations publiques ?

En AC, c’est le chargeur embarqué du véhicule qui convertit le courant alternatif du réseau en courant continu pour la batterie, ce qui limite souvent la puissance (7 à 22 kW selon les modèles). En DC, la conversion AC→DC est faite dans la borne elle-même, qui envoie directement du courant continu à la batterie, ce qui permet des puissances bien plus élevées. Cette architecture DC nécessite des équipements plus lourds (électronique de puissance, refroidissement, câbles) et donc des coûts d’installation supérieurs. La recharge DC est surtout pertinente sur des lieux de passage, car elle vise à récupérer rapidement de l’autonomie plutôt qu’à « faire le plein » complet. La compatibilité dépend aussi du connecteur et des protocoles supportés par la voiture et la borne.

Pourquoi les tarifs sont-ils souvent affichés en €/kWh, et que mesure exactement le kWh lors d’une recharge ?

Le kWh (kilowattheure) mesure une quantité d’énergie, et non une puissance : c’est l’équivalent électrique d’un « volume » consommé ou délivré. Une facturation au kWh revient donc à payer l’énergie effectivement transférée vers la batterie, ce qui rend les offres plus comparables entre bornes et entre durées de charge. En revanche, le coût final dépend aussi du rendement (pertes dans la conversion et l’échauffement) et de la courbe de charge du véhicule, qui peut réduire la puissance en fin de session. Certains opérateurs ajoutent des frais au temps (minutes) pour éviter l’occupation prolongée des places une fois la charge lente. Pour estimer un budget, on croise généralement la consommation du véhicule (kWh/100 km) avec le prix du kWh de la borne.