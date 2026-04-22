Les parkings de Castorama et Brico Dépôt accueilleront bientôt des centaines de bornes électriques. Un virage stratégique qui transforme ces temples du bricolage en points de recharge pour véhicules électriques.
Les deux enseignes de bricolage Castorama et Brico Dépôt lancent un vaste chantier d'équipement en infrastructures de charge. D'ici 2027, plus de 70 stations sortiront de terre sur leurs sites français, totalisant 500 points de charge. Driveco pilote l'opération de bout en bout : conception, installation et exploitation. Les magasins concernés se répartissent dans plusieurs métropoles, de Nantes à Montpellier en passant par Bordeaux, ainsi que dans des villes moyennes comme Caen, Vannes ou Vélizy-Villacoublay.
Castorama et Brico Dépôt se lancent dans la recharge automobile
Deux types de bornes seront disponibles selon le temps que vous comptez passer dans le magasin. Les modèles de 22 kW ciblent ceux qui flânent dans les rayons pour choisir leur parquet ou comparer des perceuses. Ainsi, pendant que vous hésiterez entre deux pots de peinture, la batterie de votre véhicule continuera de se remplir. Les bornes rapides atteignent quant à elles 300 kW. Une vingtaine de minutes suffira pour récupérer assez d’autonomie avant de reprendre la route. Pratique quand vous filez simplement acheter trois vis et un tube de mastic.
Le déploiement s'étalera sur trois ans. Les premières stations apparaîtront dans les grandes agglomérations d'ici quelques mois avant de gagner des villes de taille intermédiaire. Castorama et Brico Dépôt rejoignent ainsi d'autres enseignes de la grande distribution qui multiplient les points de charge sur leurs parkings. De quoi grandement faciliter la vie des propriétaires de véhicules électriques qui pourront dorénavant recharger leur véhicule tout en remplissant leur coffre de matériel. Elle n'est pas belle, la vie ?