Deux types de bornes seront disponibles selon le temps que vous comptez passer dans le magasin. Les modèles de 22 kW ciblent ceux qui flânent dans les rayons pour choisir leur parquet ou comparer des perceuses. Ainsi, pendant que vous hésiterez entre deux pots de peinture, la batterie de votre véhicule continuera de se remplir. Les bornes rapides atteignent quant à elles 300 kW. Une vingtaine de minutes suffira pour récupérer assez d’autonomie avant de reprendre la route. Pratique quand vous filez simplement acheter trois vis et un tube de mastic.

Le déploiement s'étalera sur trois ans. Les premières stations apparaîtront dans les grandes agglomérations d'ici quelques mois avant de gagner des villes de taille intermédiaire. Castorama et Brico Dépôt rejoignent ainsi d'autres enseignes de la grande distribution qui multiplient les points de charge sur leurs parkings. De quoi grandement faciliter la vie des propriétaires de véhicules électriques qui pourront dorénavant recharger leur véhicule tout en remplissant leur coffre de matériel. Elle n'est pas belle, la vie ?