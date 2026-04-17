TSMC jouit clairement d'une grosse avance dans le secteur du 2 nm, avec un yield (rendement) bien au-dessus de celui de Samsung et des autres concurrents. Pour autant, au vu de l'immense demande qui est faite au fondeur taïwanais, ce rendement est encore insuffisant.

C'est ce que confirme le leaker Digital Chat Station, qui vient de poster un nouveau message très informatif sur la plateforme chinoise Weibo. Il y a expliqué que le rendement pour la production des nouvelles puces de smartphones est « insuffisant », ce qui va avoir un impact rapidement dans le domaine des téléphones.