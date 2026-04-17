Le géant taïwanais fait face à une demande trop importante pour ses capacités actuelles de production de puces gravées à 2 nm. Résultat, les fabricants de smartphone vont devoir faire un choix difficile.
Les meilleurs puces aujourd'hui sont gravées en 2 nanomètres. Un procédé de gravure qui est encore en plein perfectionnement, et sur lequel les géants du secteur ont du mal, même jusqu'à Samsung. TSMC apparaît dans ce domaine comme clairement le plus en pointe, avec les techniques les plus efficaces. Et pourtant même le Taïwanais est loin d'être optimal sur cette question, au point d'obliger les fabricants de smartphone à des arbitrage douloureux.
TSMC a encore des problèmes de productivité pour les puces à 2 nm
TSMC jouit clairement d'une grosse avance dans le secteur du 2 nm, avec un yield (rendement) bien au-dessus de celui de Samsung et des autres concurrents. Pour autant, au vu de l'immense demande qui est faite au fondeur taïwanais, ce rendement est encore insuffisant.
C'est ce que confirme le leaker Digital Chat Station, qui vient de poster un nouveau message très informatif sur la plateforme chinoise Weibo. Il y a expliqué que le rendement pour la production des nouvelles puces de smartphones est « insuffisant », ce qui va avoir un impact rapidement dans le domaine des téléphones.
Les constructeurs vont devoir réserver leurs puces les plus puissantes à la meilleure version de leurs futurs smartphones haut de gamme
En effet, toujours selon le même message, cette insuffisance, couplée avec la pénurie de RAM qui fait exploser les prix des composants mémoires, va obliger les constructeurs de smartphone à faire un choix. Le leaker explique ainsi que les prochains grands smartphones haut de gamme n'auront pas tous droit à une puce dernier cri.
« Ce ne sont pas seulement les nouveaux modèles récents, mais aussi les modèles haut de gamme de fin d'année qui seront répartis en différentes catégorie. Chez plusieurs fabricants, seuls les modèles de type Pro Max pourront bénéficier d'un SoC haut de gamme à pleine puissance » affirme-t-il. Le public laisserait-il passer ce genre de réorganisation dans les smartphones haut de gamme ?