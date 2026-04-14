Le principe repose sur l’utilisation d’une carte d’acquisition compatible 4K. Si ce type d’accessoire sert habituellement à capturer un flux vidéo, il peut aussi transmettre en direct l’image d’une console vers un autre appareil. Dans ce cas précis, une carte telle que la UGREEN 4K 60Hz, capable de gérer un signal en 4K à 60 images par seconde, est nécessaire pour conserver une qualité d’affichage élevée. Certains modèles moins coûteux se limitent à 30 images par seconde, ce qui peut dégrader l’expérience.

Une fois la console reliée en HDMI à la carte, celle-ci est connectée en USB-C à l’iMac ou à un iPad compatible. L’ensemble permet d’afficher le flux vidéo directement sur l’écran, sans passer par un téléviseur. Cette approche fonctionne également avec d’autres consoles comme la PS5 ou les Xbox Series.

Autre point évoqué : la latence. Selon les tests réalisés par nos confrères de 9to5Mac, le délai d’affichage reste relativement faible, au point d’être difficile à distinguer d’une connexion directe. Des jeux comme Mario Kart World ou Fortnite ont ainsi pu être utilisés dans ces conditions sans gêne notable.