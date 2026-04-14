Les iMac embarquent depuis des années d'excellentes dalles, mais Apple ne permet plus de les exploiter comme moniteurs externes. Bonne nouvelle : une solution alternative permet de contourner cette limitation.
Les écrans d’iMac sont réputés pour leur qualité d’affichage, mais leur usage reste souvent limité à macOS depuis la disparition du mode Target Display. Une contrainte qui empêche d’y connecter directement des appareils externes, comme une console de jeu. Une solution alternative existe toutefois pour contourner cette limitation et utiliser ces dalles comme moniteur pour une Switch 2 ou d’autres sources HDMI, à condition de disposer des bons accessoires.
Une carte d’acquisition pour afficher la Switch 2 en 4K sur iMac
Le principe repose sur l’utilisation d’une carte d’acquisition compatible 4K. Si ce type d’accessoire sert habituellement à capturer un flux vidéo, il peut aussi transmettre en direct l’image d’une console vers un autre appareil. Dans ce cas précis, une carte telle que la UGREEN 4K 60Hz, capable de gérer un signal en 4K à 60 images par seconde, est nécessaire pour conserver une qualité d’affichage élevée. Certains modèles moins coûteux se limitent à 30 images par seconde, ce qui peut dégrader l’expérience.
Une fois la console reliée en HDMI à la carte, celle-ci est connectée en USB-C à l’iMac ou à un iPad compatible. L’ensemble permet d’afficher le flux vidéo directement sur l’écran, sans passer par un téléviseur. Cette approche fonctionne également avec d’autres consoles comme la PS5 ou les Xbox Series.
Autre point évoqué : la latence. Selon les tests réalisés par nos confrères de 9to5Mac, le délai d’affichage reste relativement faible, au point d’être difficile à distinguer d’une connexion directe. Des jeux comme Mario Kart World ou Fortnite ont ainsi pu être utilisés dans ces conditions sans gêne notable.
Des applications pour afficher le flux en temps réel
Cela va sans dire, la carte d’acquisition ne suffit pas à elle seule. Un logiciel dédié est nécessaire pour interpréter et afficher le signal sur l’écran. Sur Mac, une application disponible sur l’App Store, baptisée UVC Video Capture, permet de visualiser le flux en temps réel, moyennant un abonnement annuel. Sur iPad, l'application Orion remplit le même rôle avec un modèle économique différent : accès gratuit aux fonctions de base et options supplémentaires payantes.
Le fonctionnement reste simple dans les deux cas : une fois les branchements effectués, il suffit d’ouvrir l’application pour voir apparaître l’image de la console. L’interface peut toutefois inclure certains éléments fixes, comme un bouton d’enregistrement, sans possibilité de le masquer.
Quoi qu'il en soit, si vous cherchiez un moyen d’exploiter l’écran de votre iMac pour y brancher une Switch 2, ou n'importe quelle autre console d'ailleurs, cette solution pourrait bien répondre à vos attentes.